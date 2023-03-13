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    Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поведении болельщиков «Атлетика» во время матча 25-го тура Примеры.

    • Фанаты скандировали «В Сегунду!».
    • Ранее «Барса» попала в судейский скандал.
    • Каталонцев подозревают в коррупции.

    «Меня удивила враждебная атмосфера на «Сан-Мамес». Я огорчен. Нехорошо судить людей преждевременно. Это заставляет меня грустить.

    Мне больше нечего добавить. Мы не обсуждали это в раздевалке, мы хотим побеждать. Команда сосредоточена на игре, мы профессионалы», – сказал Хави.

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    Источник: Marca

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    13.03.2023 20:00
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