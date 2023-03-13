Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поведении болельщиков «Атлетика» во время матча 25-го тура Примеры.
- Фанаты скандировали «В Сегунду!».
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«Меня удивила враждебная атмосфера на «Сан-Мамес». Я огорчен. Нехорошо судить людей преждевременно. Это заставляет меня грустить.
Мне больше нечего добавить. Мы не обсуждали это в раздевалке, мы хотим побеждать. Команда сосредоточена на игре, мы профессионалы», – сказал Хави.
Источник: Marca