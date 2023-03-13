Фанаты «Атлетика» скандировали «В Сегунду!» во время матча с «Барселоной», которая попала в судейский скандал

Болельщики «Атлетика» отреагировали на судейский скандал, в который попала «Барселона».

Во время матча 25-го тура Примеры с каталонским клубом фанаты клуба из Бильбао скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!».

Каталонцев подозревают в коррупции.

«Барса» платила экс-вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?