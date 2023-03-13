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    Фанаты «Атлетика» скандировали «В Сегунду!» во время матча с «Барселоной», которая попала в судейский скандал

    Болельщики «Атлетика» отреагировали на судейский скандал, в который попала «Барселона».

    Во время матча 25-го тура Примеры с каталонским клубом фанаты клуба из Бильбао скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!».

    • Каталонцев подозревают в коррупции.
    • «Барса» платила экс-вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: El Chiringuito

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    13.03.2023 01:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 13 марта, 02:46

      знаю я один клуб из тарасовки, в матчах с которым скандируют "в фнл!"

      2
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > fakeid 13 марта, 04:01

      ДОД

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      Рейтинг: +3066

      fakeid > Suvorov51 13 марта, 05:50

      промквас

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +948

      Спартач80 > fakeid 13 марта, 09:26

      Ты марамойка ночами не спишь,только о Спартаке и думаешь...

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