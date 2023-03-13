Фанаты «Атлетика» скандировали «В Сегунду!» во время матча с «Барселоной», которая попала в судейский скандал

знаю я один клуб из тарасовки, в матчах с которым скандируют "в фнл!"
Болельщики «Атлетика» отреагировали на судейский скандал, в который попала «Барселона».
Во время матча 25-го тура Примеры с каталонским клубом фанаты клуба из Бильбао скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!».
- Каталонцев подозревают в коррупции.
- «Барса» платила экс-вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Клуб заподозрили в подкупе судей из-за налоговых махинаций.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?