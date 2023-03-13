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    Какой вы футболист?

    Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ

    Бывший тренер «Зенит-2» Владислав Радимов назвал три вещи, которые его разочаровали в 19-м туре РПЛ.

    «Рассказываю о трех главных впечатлениях со знаком минус.

    Разочарования:

    Москвичи уже не первый сезон заявляют о своих амбициях на самые высокие места, но всякий раз команде чего-то не хватает. В этот раз бросилась в глаза неубедительная игра в обороне.

    Оборонцы «Динамо» и подавать позволяли почти без сопротивления, и борьбу в штрафной проигрывали, и зону подбора оставляли слишком свободной. С такой игрой в обороне за медали не борются!

    • 2. Судейство матча в Ростове

    Не хочется снова поднимать тему судейства, но выбора не оставляют! И дело не только в допущенных ошибках, но и в том, как именно работал Антон Фролов. По каждому поводу бежать к VAR – это перебор. Так можно сесть в центре поля за столиком с кофе или чем-то покрепче и оттуда свистеть, глядя в монитор.

    Ну а пенальти и желтая карточка, назначенные за попадание мяча в голову Янсане – пока лидирует в чемпионате ошибок! Тем более, что арбитр находился в пяти метрах от эпизода. Хорошо хоть отменил!

    Думаю, тут и комментарии не нужны, все и так понятно», – написал Радимов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    13.03.2023 18:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 13 марта, 19:55

      И 4 - СпартаГ отскочил.

      3
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 13 марта, 19:06

      А про цирк в Питере что промолчал

      3
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      ...
      Рейтинг: +3066

      fakeid > Skull_Boy 13 марта, 19:29

      жывотный, и в чём же был цирк? у химок кого-то удалили, зениту дали левый пенальти? засчитали левый гол? пенальти и правда дали - но в ворота зенита. лучше провизжи про тарасофский вонючий цирк, когда судьи за уши и копыта тянут хряков в матчах с локо и факелом. вот где позорище.

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      Рейтинг: +21258

      Persona_non_Grata > fakeid 13 марта, 19:48

      Тянут, потянут но утопить не могут - побеждаем, не взирая на старания судей !!!

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