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    На ВВС вновь показали обзор тура АПЛ без ведущих, экспертов и комментаторов: все из-за Линекера

    Сотрудники ВВС продолжают бойкотировать эфиры в знак солидарности с отстраненным за критику миграционной политики Великобритании Гари Линекером.

    Накануне обзор тура АПЛ был пущен в эфир без ведущих, комментаторов и экспертов. Также не было интервью игроков и тренеров.

    После отстранения Линекера сотрудничать с ВВС, в частности, отказались Алан Ширер, Иан Райт, Алекс Скотт.

    • Кроме того, в поддержку Линекера ряд игроков АПЛ бойкотировали интервью.
    • Линекер ведет на ВВС программу Match of the day.
    • В 1984-1992 годах Линекер провел 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    13.03.2023 12:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +344

      dragoff 13 марта, 14:15

      Мы о таком можем только мечтать…

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