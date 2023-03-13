На ВВС вновь показали обзор тура АПЛ без ведущих, экспертов и комментаторов: все из-за Линекера

Сотрудники ВВС продолжают бойкотировать эфиры в знак солидарности с отстраненным за критику миграционной политики Великобритании Гари Линекером.

Накануне обзор тура АПЛ был пущен в эфир без ведущих, комментаторов и экспертов. Также не было интервью игроков и тренеров.

После отстранения Линекера сотрудничать с ВВС, в частности, отказались Алан Ширер, Иан Райт, Алекс Скотт.

Кроме того, в поддержку Линекера ряд игроков АПЛ бойкотировали интервью.

Линекер ведет на ВВС программу Match of the day.

В 1984-1992 годах Линекер провел 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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