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  • На ВВС вновь показали обзор тура АПЛ без ведущих, экспертов и комментаторов: все из-за Линекера

На ВВС вновь показали обзор тура АПЛ без ведущих, экспертов и комментаторов: все из-за Линекера

13 марта 2023, 12:01

Сотрудники ВВС продолжают бойкотировать эфиры в знак солидарности с отстраненным за критику миграционной политики Великобритании Гари Линекером.

Накануне обзор тура АПЛ был пущен в эфир без ведущих, комментаторов и экспертов. Также не было интервью игроков и тренеров.

После отстранения Линекера сотрудничать с ВВС, в частности, отказались Алан Ширер, Иан Райт, Алекс Скотт.

  • Кроме того, в поддержку Линекера ряд игроков АПЛ бойкотировали интервью.
  • Линекер ведет на ВВС программу Match of the day.
  • В 1984-1992 годах Линекер провел 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Англия. Премьер-лига Линекер Гари
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