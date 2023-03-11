Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки АПЛ собираются бойкотировать послематчевые интервью из-за отстранения Линекера

    BBC столкнулся с негативной реакцией на отстранение от эфиров Гари Линекера.

    Игроки клубов АПЛ собираются бойкотировать послематчевые интервью в знак поддержки телеэксперта.

    Сейчас они ведут соответствующие переговоры с Английской ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).

    • Линекер не согласен с миграционной политикой британских властей.
    • Экс-игрок сборной Англии возмущен, что его страна принимает меньше мигрантов, чем другие государства Европы.
    • Он сравнил политику Великобритании с немецким нацизмом.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Линекер объявил о возвращении на ВВС после отстранения из-за критики правительства
    На ВВС вновь показали обзор тура АПЛ без ведущих, экспертов и комментаторов: все из-за Линекера 1
    ВВС показал обзор тура АПЛ без комментаторов: они бойкотировали канал в поддержку Линекера 2
    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11