Игроки АПЛ собираются бойкотировать послематчевые интервью из-за отстранения Линекера

BBC столкнулся с негативной реакцией на отстранение от эфиров Гари Линекера.

Игроки клубов АПЛ собираются бойкотировать послематчевые интервью в знак поддержки телеэксперта.

Сейчас они ведут соответствующие переговоры с Английской ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).

Линекер не согласен с миграционной политикой британских властей.

Экс-игрок сборной Англии возмущен, что его страна принимает меньше мигрантов, чем другие государства Европы.

Он сравнил политику Великобритании с немецким нацизмом.

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