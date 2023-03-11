Игроки АПЛ собираются бойкотировать послематчевые интервью из-за отстранения Линекера

BBC столкнулся с негативной реакцией на отстранение от эфиров Гари Линекера.
Игроки клубов АПЛ собираются бойкотировать послематчевые интервью в знак поддержки телеэксперта.
Сейчас они ведут соответствующие переговоры с Английской ассоциацией профессиональных футболистов (PFA).
- Линекер не согласен с миграционной политикой британских властей.
- Экс-игрок сборной Англии возмущен, что его страна принимает меньше мигрантов, чем другие государства Европы.
- Он сравнил политику Великобритании с немецким нацизмом.
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Источник: Mirror