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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Линекера отстранили от эфиров на ВВС за несогласие с миграционной политикой Великобритании

    Руководство ВВС решило временно отстранить футбольного эксперта Гари Линекера. Причина – его публично выраженное несогласие с миграционной политикой Великобритании.

    Ранее Линекер возмущался, что его страна принимает меньше мигрантов, чем другие страны Европы. В этом экс-футболист видит нежелание помогать уязвимым слоям населения планеты.

    • Линекер сравнил политику Великобритании с немецким нацизмом.
    • Эксперт ведет на ВВС программу Match of the day.
    • В 1984-1992 годах Линекер провел 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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    Источник: BBC

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    10.03.2023 22:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +142

      Антон Л 11 марта, 10:17

      Было у отца 3 сына. Старший - умный был детина, средний был и так и сяк, младший - вовсе - Гари Линекер...

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 11 марта, 00:51

      Идиот!Мало -не много!Ему чего шаверму купить негде?Или экзотики не хватает?Так пусть в Бомбей сгоняет.

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      Рейтинг: +1440

      balam > mutabor0992 11 марта, 17:31

      этих как раз хватает.но они граждане ,не иммигранты.Гарри дуй в москву-тут все нормально

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