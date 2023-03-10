Линекера отстранили от эфиров на ВВС за несогласие с миграционной политикой Великобритании

Руководство ВВС решило временно отстранить футбольного эксперта Гари Линекера. Причина – его публично выраженное несогласие с миграционной политикой Великобритании.

Ранее Линекер возмущался, что его страна принимает меньше мигрантов, чем другие страны Европы. В этом экс-футболист видит нежелание помогать уязвимым слоям населения планеты.

Линекер сравнил политику Великобритании с немецким нацизмом.

Эксперт ведет на ВВС программу Match of the day.

В 1984-1992 годах Линекер провел 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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