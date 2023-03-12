ВВС показал обзор тура АПЛ без комментаторов: они бойкотировали канал в поддержку Линекера

Обзор субботних матчей 27-го тура АПЛ на ВВС прошел без комментаторов. Канал извинился перед зрителями, что они слышали только интершум.

ВВС не смог назначить на обзор эксперта-комментатора, так как они бойкотировали канал в поддержку Гари Линекера. Его отстранили от эфира за критику миграционной политики Великобритании.

После отстранения Линекера сотрудничать с ВВС отказались Алан Ширер, Иан Райт, Алекс Скотт.

Кроме того, в поддержку Линекера ряд игроков АПЛ бойкотировали интервью.

Линекер ведет на ВВС программу Match of the day.

В 1984-1992 годах Линекер провел 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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