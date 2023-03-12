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    ВВС показал обзор тура АПЛ без комментаторов: они бойкотировали канал в поддержку Линекера

    Обзор субботних матчей 27-го тура АПЛ на ВВС прошел без комментаторов. Канал извинился перед зрителями, что они слышали только интершум.

    ВВС не смог назначить на обзор эксперта-комментатора, так как они бойкотировали канал в поддержку Гари Линекера. Его отстранили от эфира за критику миграционной политики Великобритании.

    После отстранения Линекера сотрудничать с ВВС отказались Алан Ширер, Иан Райт, Алекс Скотт.

    • Кроме того, в поддержку Линекера ряд игроков АПЛ бойкотировали интервью.
    • Линекер ведет на ВВС программу Match of the day.
    • В 1984-1992 годах Линекер провел 80 матчей за сборную Англии, забил 48 голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.03.2023 11:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 12 марта, 12:26

      Как скучно живут Черданцев с Геничем...

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      Рейтинг: +1211

      Suvorov51 > ЗаЖиМ 12 марта, 12:48

      Да и не только они, так живут многие наши спортивные коментаторы, ну иключение Гена Флюгер

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