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    Какой вы футболист?

    Глушаков описал игру «Ростов» – «Пари НН» легендарной фразой Карпина

    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков прокомментировал поражение нижегородской команды в матче с «Ростовом» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

    «Игра была равна. У нас были хорошие моменты, у «Ростова» тоже. Не реализовали какие-то моменты. Качество поля оставляло желать лучшего.

    Поле? Ну, есть стадионы, на которых что-то не получается. Я не думаю, что стоит в этом погружаться.

    Судейство? Смысл сейчас отвечать на это? Нет никаких вопросов, по сути. Что есть, то есть. Что видим. Нас учили, что во вратарской нельзя трогать вратаря. А нам засчитывают гол. Не хочется нагнетать, мы свои моменты не реализовали.

    VAR? Я так и не понял, почему по мне не стали смотреть момент. Меня там толкнули, попал по ноге, но никто не смотрел. Но оставим судей, их и так критикуют со всех сторон», — сказал Глушаков.

    • «Пари НН» по итогам 19-го тура опустились в зону стыковых матчей.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.03.2023 00:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18180

      житель СПб 13 марта, 07:36

      И меня так учили - что во вратарской вратаря трогать нельзя. На то она и вратарская.

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 13 марта, 01:26

      Легендарна фраза Евсеева и нога Акинфеева.

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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 13 марта, 00:22

      От еврокубков отстранили.. Болельщиков от стадионов убрали.. Судьи чудят в каждом матче... Чем ещё удивить сможете?

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      Рейтинг: +5417

      neim > Napaleon Banapart 13 марта, 01:14

      Новая фишка сезона РПЛ - Зарема. Равлекайтесь, радуйтесь ))).

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > neim 13 марта, 04:05

      Что пропёр сам то понял, чудачёкна букву.......

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 > Napaleon Banapart 13 марта, 06:18

      В мяч камеру нужно воткнуть ))

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