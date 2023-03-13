Глушаков описал игру «Ростов» – «Пари НН» легендарной фразой Карпина

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков прокомментировал поражение нижегородской команды в матче с «Ростовом» (1:2) в 19-м туре РПЛ.

«Игра была равна. У нас были хорошие моменты, у «Ростова» тоже. Не реализовали какие-то моменты. Качество поля оставляло желать лучшего.

Поле? Ну, есть стадионы, на которых что-то не получается. Я не думаю, что стоит в этом погружаться.

Судейство? Смысл сейчас отвечать на это? Нет никаких вопросов, по сути. Что есть, то есть. Что видим. Нас учили, что во вратарской нельзя трогать вратаря. А нам засчитывают гол. Не хочется нагнетать, мы свои моменты не реализовали.

VAR? Я так и не понял, почему по мне не стали смотреть момент. Меня там толкнули, попал по ноге, но никто не смотрел. Но оставим судей, их и так критикуют со всех сторон», — сказал Глушаков.

«Пари НН» по итогам 19-го тура опустились в зону стыковых матчей.

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