Тен Хаг обвинил судью в том, что «МЮ» не выиграл у «Саутгемптона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен судейством в матче АПЛ против «Саутгемптона».

Игру судил Энтони Тэйлор.

В середине первого тайма он удалил Каземиро. Бразилец теперь пропустит четыре матча «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» должен был получить пенальти. Я не могу понять, почему VAR не вмешался.

Каземиро? Он провел более 500 матчей в Европе и ни разу не получал красную карточку, но теперь у него уже две в АПЛ. Его отсутствие не является проблемой, мы справимся без него. Но я хочу повторить, что судья повлиял на игру», – сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

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