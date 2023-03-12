Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тен Хаг обвинил судью в том, что «МЮ» не выиграл у «Саутгемптона»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен судейством в матче АПЛ против «Саутгемптона».

    «Манчестер Юнайтед» должен был получить пенальти. Я не могу понять, почему VAR не вмешался.

    Каземиро? Он провел более 500 матчей в Европе и ни разу не получал красную карточку, но теперь у него уже две в АПЛ. Его отсутствие не является проблемой, мы справимся без него. Но я хочу повторить, что судья повлиял на игру», – сказал тен Хаг в эфире Sky Sports.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 120 миллионов за форварда «Айнтрахта» 1
    «Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна и выбирает между двумя нападающими 4
    «Выглядишь лучше меня»: Фергюсон встретился со 100-летним фанатом «МЮ» 5
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2023 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11