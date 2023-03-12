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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками» (3:2)

12 марта 2023, 18:07
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

  • Петербуржцы вели со счетом 2:0, но затем пропустили два гола.
  • Победный мяч в составе петербуржцев на 92-й минуте забил Густаво Мантуан.

«Тяжело сложился матч, особенно во втором тайме. В начале игры смогли забить мяч, но ошибались в простых ситуациях. Было много хороших моментов, но немного не хватало качества и в первом, и во втором тайме. И Далер не попал, и Густаво... Игра могла закончиться еще тогда. Вместо этого пропустили легкий мяч, пошла нервозность, еще одна ошибка с пенальти. Рады, что вышедшие на замену футболисты поучаствовали в победном мяче, который принес важную и нужную победу.

Поздравляю болельщиков – смотреть матч с такой режиссурой одно удовольствие, но с точки зрения тренерского штаба такие игры отнимают очень много сил», – сказал Семак.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Persona_non_Grata
1678634228
"Поздравляю болельщиков – смотреть матч с такой СУДЕЙСКОЙ режиссурой одно удовольствие" - Семак. !!! )))
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Slavan52
1678635104
Отскочили. Игра со стороны Зенита ужасная, какая то разболтанность
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Ziklop
1678636338
эх Семак, Семак, плохо ты рулишь своей командой.
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Томик
1678641882
Сказал "Ну а что - пенальти в наши ворота не ставят, наши забитые голы не отменяют - красота!" и передал привет Соболеву.
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bomilazdeshnii
1678642999
Зенит уже НАДОЕЛ!!!! Дайте им, ради бога, первое место уже и пусть отдыхают.
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