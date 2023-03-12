Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками» (3:2)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Петербуржцы вели со счетом 2:0, но затем пропустили два гола.

Победный мяч в составе петербуржцев на 92-й минуте забил Густаво Мантуан.

«Тяжело сложился матч, особенно во втором тайме. В начале игры смогли забить мяч, но ошибались в простых ситуациях. Было много хороших моментов, но немного не хватало качества и в первом, и во втором тайме. И Далер не попал, и Густаво... Игра могла закончиться еще тогда. Вместо этого пропустили легкий мяч, пошла нервозность, еще одна ошибка с пенальти. Рады, что вышедшие на замену футболисты поучаствовали в победном мяче, который принес важную и нужную победу.

Поздравляю болельщиков – смотреть матч с такой режиссурой одно удовольствие, но с точки зрения тренерского штаба такие игры отнимают очень много сил», – сказал Семак.

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