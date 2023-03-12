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    Какой вы футболист?

    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Химками» (3:2)

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

    • Петербуржцы вели со счетом 2:0, но затем пропустили два гола.
    • Победный мяч в составе петербуржцев на 92-й минуте забил Густаво Мантуан.

    «Тяжело сложился матч, особенно во втором тайме. В начале игры смогли забить мяч, но ошибались в простых ситуациях. Было много хороших моментов, но немного не хватало качества и в первом, и во втором тайме. И Далер не попал, и Густаво... Игра могла закончиться еще тогда. Вместо этого пропустили легкий мяч, пошла нервозность, еще одна ошибка с пенальти. Рады, что вышедшие на замену футболисты поучаствовали в победном мяче, который принес важную и нужную победу.

    Поздравляю болельщиков – смотреть матч с такой режиссурой одно удовольствие, но с точки зрения тренерского штаба такие игры отнимают очень много сил», – сказал Семак.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2023 18:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 12 марта, 21:48

      Семак: - Это великая победа над грозными Химками, которая войдет в историю Зенита!

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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 12 марта, 20:43

      Зенит уже НАДОЕЛ!!!! Дайте им, ради бога, первое место уже и пусть отдыхают.

      1
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > bomilazdeshnii 12 марта, 21:15

      Дайте Торпедо последнее - пусть отдыхают .
      А Спартаку второе - пусть ноют .

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      Рейтинг: +7964

      Томик 12 марта, 20:24

      Сказал "Ну а что - пенальти в наши ворота не ставят, наши забитые голы не отменяют - красота!" и передал привет Соболеву.

      1
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 12 марта, 18:56

      Ну а что вы хотите, главный был на стадионе, так что хош, не хош а надо отрабытывать деньги, а то свисток отнимут

      2
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      ...
      Рейтинг: +5663

      afw13 > Suvorov51 12 марта, 19:14

      в смысле, Путин был на стадионе?

      0
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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 12 марта, 18:52

      эх Семак, Семак, плохо ты рулишь своей командой.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 12 марта, 18:38

      Кстати, первый гол имени Ренана.
      :(

      0
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      Рейтинг: +92

      Slavan52 12 марта, 18:31

      Отскочили. Игра со стороны Зенита ужасная, какая то разболтанность

      2
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      Рейтинг: +21252

      Persona_non_Grata 12 марта, 18:17

      "Поздравляю болельщиков – смотреть матч с такой СУДЕЙСКОЙ режиссурой одно удовольствие" - Семак. !!! )))

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      Рейтинг: +5516

      SPACE TRUCKIN > Persona_non_Grata 12 марта, 18:22

      ну да - голы Зенита ведь не отменяют...

      2
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > SPACE TRUCKIN 12 марта, 18:38

      Вот нам повезло.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Persona_non_Grata 12 марта, 19:58

      Лишь бы что ляпнуть.

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      Рейтинг: +21252

      Persona_non_Grata > neveldomha 12 марта, 21:09

      С ваших беру пример !)))

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