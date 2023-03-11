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    Какой вы футболист?

    РПЛ. «Локомотив» вдевятером удержал гостевую победу над «Ахматом» (1:0)

    «Локомотив» в 19-м туре РПЛ победил на выезде «Ахмат». Дебютный официальный гол за москвичей забил Сергей Пиняев.

    Более получаса «Локомотив» доигрывал вдевятером.

    Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей идут в зоне переходных матчей. У них две победы в РПЛ подряд.

    «Ахмат» занимает шестое место.

    «Локомотив» не проигрывает в Грозном с 2016 года.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Пиняев, 11.

    Удаления: нет – Магкеев, 20 (вторая ж.к.); Ненахов, 60 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 18:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3865

      minaev23 11 марта, 21:00

      Неожиданно!

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      Рейтинг: +346

      crf575757 11 марта, 19:10

      Господи! Какие же слабаки АХМАТ!!! Бесконечные(!!!!) ошибки в передачах, неумение бить по воротам в упор. Позорище полное! Агаларов,Садулаев- полные нули!! Когда тренером был ТАЛАЛАЕВ,команда выглядела намного сильней. Кадыров явно ошибся с тренером!

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      Рейтинг: +1595

      aubergine 11 марта, 19:08

      Ещё осенью я думал, что паровоз идёт под откос. Но вот теперь уже твёрдая уверенность, что Локо без проблем сохранит прописку в элите. Молодцы, чё ещё тут сказать.

      3
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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. 11 марта, 18:58

      Молодцы ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Я думал меня второй инфаркт долбанет...

      1
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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 11 марта, 18:51

      Молодцы паровозники, с победой вас, и выползайте как можно выше

      2
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      Рейтинг: +12423

      Вомбат 11 марта, 18:44

      Уникальный результат. 75 минут в меньшинстве. Из них более получаса вдевятером. И не сказать, что у Ахмата было много моментов. То, что Локо преобразился было видно еще из кубковых матчей, в которых Локо убивали судьи. Сейчас это окончательно ясно. Команда отлично обороняется и очень хорошо готова физически.

      5
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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > Вомбат 11 марта, 19:00

      Вот что значит, избавились от немецкой оккупации.

      5
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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > PAREVG. 11 марта, 22:33

      Хенде хох! ))))))

      1
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      Рейтинг: +463

      Ill Ich 11 марта, 18:34

      Удерживать и удержать победный счёт вдевятером - дорогого стоит! В Грозном никому не бывает просто, но все бились до конца. Шесть очков с южного выезда - это супер-результат для "Локомотива"!

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 11 марта, 18:31

      Смотрел с середины 2-го тайма. Очень порадовался. Бились. А прямые конкуренты в зоне вылета потеряли очки. А Локомотив набрал. А главное и не собирался сдаваться! Не скрою. И отнесся со скепсисом к Галактионову и Дзюбе. Браво всем и тренеру и игрокам! все налаживается!

      3
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      Рейтинг: +463

      Ill Ich > Красногорск_Фан 11 марта, 18:37

      Я также относился скептически к упорному желанию боссов заполучить именно Галактионова. Но жизнь показывает, что это было верное решение.

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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > Ill Ich 11 марта, 19:02

      А еще избавились от того шлака, что бюргеры купили.

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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > Красногорск_Фан 11 марта, 19:04

      Мне Тикнизян сегодня очень понравился, возможно Галактионов сделает из него хорошего игрока.

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > PAREVG. 11 марта, 22:33

      Ну Галактионов получил шанс своей мечты. Такие бывают редко. Пусть пинает

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