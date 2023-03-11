«Локомотив» в 19-м туре РПЛ победил на выезде «Ахмат». Дебютный официальный гол за москвичей забил Сергей Пиняев.

Более получаса «Локомотив» доигрывал вдевятером.

Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей идут в зоне переходных матчей. У них две победы в РПЛ подряд.

«Ахмат» занимает шестое место.

«Локомотив» не проигрывает в Грозном с 2016 года.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пиняев, 11.

Удаления: нет – Магкеев, 20 (вторая ж.к.); Ненахов, 60 (вторая ж.к.).

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