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  • РПЛ. «Локомотив» вдевятером удержал гостевую победу над «Ахматом» (1:0)

РПЛ. «Локомотив» вдевятером удержал гостевую победу над «Ахматом» (1:0)

11 марта 2023, 18:21
13

«Локомотив» в 19-м туре РПЛ победил на выезде «Ахмат». Дебютный официальный гол за москвичей забил Сергей Пиняев.

Более получаса «Локомотив» доигрывал вдевятером.

Москвичи лишь ввиду дополнительных показателей идут в зоне переходных матчей. У них две победы в РПЛ подряд.

«Ахмат» занимает шестое место.

«Локомотив» не проигрывает в Грозном с 2016 года.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пиняев, 11.

Удаления: нет – Магкеев, 20 (вторая ж.к.); Ненахов, 60 (вторая ж.к.).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (13)
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Красногорск_Фан
1678548718
Смотрел с середины 2-го тайма. Очень порадовался. Бились. А прямые конкуренты в зоне вылета потеряли очки. А Локомотив набрал. А главное и не собирался сдаваться! Не скрою. И отнесся со скепсисом к Галактионову и Дзюбе. Браво всем и тренеру и игрокам! все налаживается!
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Ill Ich
1678548886
Удерживать и удержать победный счёт вдевятером - дорогого стоит! В Грозном никому не бывает просто, но все бились до конца. Шесть очков с южного выезда - это супер-результат для "Локомотива"!
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Вомбат
1678549443
Уникальный результат. 75 минут в меньшинстве. Из них более получаса вдевятером. И не сказать, что у Ахмата было много моментов. То, что Локо преобразился было видно еще из кубковых матчей, в которых Локо убивали судьи. Сейчас это окончательно ясно. Команда отлично обороняется и очень хорошо готова физически.
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PAREVG.
1678550295
Молодцы ребята!!!!!!!!!!!!!!!!! Я думал меня второй инфаркт долбанет...
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aubergine
1678550906
Ещё осенью я думал, что паровоз идёт под откос. Но вот теперь уже твёрдая уверенность, что Локо без проблем сохранит прописку в элите. Молодцы, чё ещё тут сказать.
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crf575757
1678551019
Господи! Какие же слабаки АХМАТ!!! Бесконечные(!!!!) ошибки в передачах, неумение бить по воротам в упор. Позорище полное! Агаларов,Садулаев- полные нули!! Когда тренером был ТАЛАЛАЕВ,команда выглядела намного сильней. Кадыров явно ошибся с тренером!
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deinego77@yandex.ru
1678557621
Неожиданно!
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