Мойзес: «Разговариваю с партнерами по ЦСКА на базовом уровне русского языка»

А вот конский клитер на конском языке. И то, только ржёт.
Защитник ЦСКА Мойзес рассказал об изучении русского языка, впечатлениях от Москвы и холодной погоде.
– Многие партнеры удивляются, что ты уже очень хорошо понимаешь и даже говоришь на русском. Когда успел выучить наш язык?
– Они преувеличивают! В основном общение происходит с помощью Макса и Влада (Головлева, главного специалиста по международным отношениям, и Кулакова, переводчика).
Но на сегодняшний день я чувствую себя довольно комфортно в рамках поля, разговаривая с партнерами на базовом уровне русского, который мне удалось выучить.
– Ты занимаешься с репетитором?
– Нет, но Макс и Влад постоянно подучивают нас русским словам и фразам. В ежедневном режиме с помощью ребят погружаюсь в русскоязычную среду и стараюсь запоминать как можно больше.
– Ты говорил, что тебе очень нравится Москва. Чем зацепил город?
– Москва – очень красивый, туристический город. Удивляет его чистота, уровень безопасности, поражает яркое, хорошее освещение.
В Бразилии тоже очень много прекрасных городов. Но критическое отличие – это холод.
– Уже привык к нему?
– Думаю, вряд ли можно привыкнуть к этому, но я очень стараюсь адаптироваться.
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!