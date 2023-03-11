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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мойзес: «Разговариваю с партнерами по ЦСКА на базовом уровне русского языка»

    Защитник ЦСКА Мойзес рассказал об изучении русского языка, впечатлениях от Москвы и холодной погоде.

    – Многие партнеры удивляются, что ты уже очень хорошо понимаешь и даже говоришь на русском. Когда успел выучить наш язык?

    – Они преувеличивают! В основном общение происходит с помощью Макса и Влада (Головлева, главного специалиста по международным отношениям, и Кулакова, переводчика).

    Но на сегодняшний день я чувствую себя довольно комфортно в рамках поля, разговаривая с партнерами на базовом уровне русского, который мне удалось выучить.

    – Ты занимаешься с репетитором?

    – Нет, но Макс и Влад постоянно подучивают нас русским словам и фразам. В ежедневном режиме с помощью ребят погружаюсь в русскоязычную среду и стараюсь запоминать как можно больше.

    – Ты говорил, что тебе очень нравится Москва. Чем зацепил город?

    – Москва – очень красивый, туристический город. Удивляет его чистота, уровень безопасности, поражает яркое, хорошее освещение.

    В Бразилии тоже очень много прекрасных городов. Но критическое отличие – это холод.

    – Уже привык к нему?

    – Думаю, вряд ли можно привыкнуть к этому, но я очень стараюсь адаптироваться.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    11.03.2023 13:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      Номэд 11 марта, 14:39

      А вот конский клитер на конском языке. И то, только ржёт.

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