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    Какой вы футболист?

    Каррера: «Ни за какие деньги не продам чемпионскую медаль «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, насколько значима для него победа в РПЛ-2016/17.

    – Что бы вы выбрали: стать главным тренера «Спартака» или занять такую же должность в нынешнем «Ювентусе»?

    – На сегодняшний день я бы выбрал «Ювентус», потому что являюсь болельщиком этой команды с детства, я там играл, тренировал, это мое ДНК.

    Это был бы новый вызов для меня! К «Спартаку» и болельщикам я испытываю искренние, самые сильные эмоции.

    – Ваша золотая медаль «Спартака» за чемпионство – за какую сумму вы согласились бы ее продать? Или она для вас не продается?

    – Я никогда не продам ее ни за какие деньги – это часть истории моей жизни!

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.03.2023 11:59
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