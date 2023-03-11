Каррера: «Ни за какие деньги не продам чемпионскую медаль «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, насколько значима для него победа в РПЛ-2016/17.

– Что бы вы выбрали: стать главным тренера «Спартака» или занять такую же должность в нынешнем «Ювентусе»?

– На сегодняшний день я бы выбрал «Ювентус», потому что являюсь болельщиком этой команды с детства, я там играл, тренировал, это мое ДНК.

Это был бы новый вызов для меня! К «Спартаку» и болельщикам я испытываю искренние, самые сильные эмоции.

– Ваша золотая медаль «Спартака» за чемпионство – за какую сумму вы согласились бы ее продать? Или она для вас не продается?

– Я никогда не продам ее ни за какие деньги – это часть истории моей жизни!

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Последним местом работы итальянца был «Бари».

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