Сычев поддержал принцип Карпина по формированию состава сборной России

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин прав, отказавшись от приглашения возрастных футболистов.

– Карпин сейчас вызывает в сборную только игроков до 30 лет. Насколько это правильно?

– Это единственный вариант. Зачем вызывать игроков, которые не имеют дальнейших перспектив в сборной? Лучше пускай они занимаются восстановлением в эту паузу.

За сборную сейчас должны играть те, на кого можно рассчитывать в будущем. Пусть молодые адаптируются, привыкают к требованиям.

Это важно, чтобы в официальных играх они чувствовали себя в своей тарелке.

Сборная должна собираться. Там другая атмосфера. Люди набираются опыта даже просто на сборах.

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