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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сычев поддержал принцип Карпина по формированию состава сборной России

    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин прав, отказавшись от приглашения возрастных футболистов.

    – Карпин сейчас вызывает в сборную только игроков до 30 лет. Насколько это правильно?

    – Это единственный вариант. Зачем вызывать игроков, которые не имеют дальнейших перспектив в сборной? Лучше пускай они занимаются восстановлением в эту паузу.

    За сборную сейчас должны играть те, на кого можно рассчитывать в будущем. Пусть молодые адаптируются, привыкают к требованиям.

    Это важно, чтобы в официальных играх они чувствовали себя в своей тарелке.

    Сборная должна собираться. Там другая атмосфера. Люди набираются опыта даже просто на сборах.

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    Источник: Sport24

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    11.03.2023 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3916

      Ziklop 11 марта, 12:42

      есть тренер и он выбирает тех кто ему нужен, советчикам отдельное соревнование.

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