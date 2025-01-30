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Сычев высказался о возвращении Малкома в «Зенит»

Президент омского «Иртыша», экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит».

«Конечно, каждому было бы интересно его возвращение, потому что игрок высочайшего уровня. Естественно, это стало бы украшением нашего чемпионата. Тем более он может вернуться после того, как поиграл в Саудовской Аравии, и ему есть с чем сравнить.

Значит, все-таки у нас уровень чемпионата высокий, раз он выбирает вернуться. Вы сами понимаете, легионеры 100 раз еще подумают, прежде чем возвращаться при такой ситуации, которая сложилась сейчас в России. Поэтому это говорит о качестве нашего чемпионата. Возвращаются туда, где было хорошо», – сказал Сычев.

  • По данным «Спорт-Экспресса», Малком не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хиляле» и хочет вернуться в «Зенит» летом.
  • 27-летний футболист в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 22 матча, забил 6 голов, отдал 9 передач.
  • Он выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. У бразильца также есть паспорт РФ.
  • Контракт Малкома с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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fakeid
1738251026
это, конечно, была бы бомба. но сейчас не время. нам нужно раскрутить энрике и продать его задорого, что и будет сделано - и только потом звать бесплатного 30-летнего малкома на освободившееся место. если через 2,5 года такой трюк провернут - ну тогда респект грамотному руководству клуба. позор спартаку.
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