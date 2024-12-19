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    Сычев назвал лучшего форварда в России в 2024 году

    Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев назвал лучшего нападающего России по итогам 2024 года.

    По его мнению, это Манфред Угальде, забивший 15 голов за «Спартак» в РПЛ за 18 матчей.

    «Я думаю, что ответ очевиден. Кто забил четыре гола «Локомотиву»? (Смеется.) На данный момент он сильнее всех. Так что, да, я считаю, что Манфред Угальде – лучший нападающий в России по итогам 2024 года.

    Я бы также отметил и Константина Тюкавина из «Динамо». Но концовка года сыграла большую роль в этом выборе. Поэтому, костариканец – бесспорно номер один. Ну и Джон Кордоба тоже очень сильный форвард», – сказал Сычев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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