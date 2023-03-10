Тихонов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов видит сходство между форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Усиление в виде Артема Дзюбы более чем оправдывает себя — он сделал хет-трик против «Ростова» (3:1).

Дзюба — это как Ибрагимович в «Милане»: он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает», – сказал Тихонов.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Он получает 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

Дзюба со 151 голом – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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