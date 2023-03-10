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    Тихонов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем

    Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов видит сходство между форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

    «Усиление в виде Артема Дзюбы более чем оправдывает себя — он сделал хет-трик против «Ростова» (3:1).

    Дзюба — это как Ибрагимович в «Милане»: он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает», – сказал Тихонов.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он получает 2,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • Дзюба со 151 голом – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    10.03.2023 23:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 11 марта, 11:35

      Какой мотивационный эффект может оказывать выпендривающийся онанист?

      1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 09:23

      Хорошо, что по полю не бегает и не дрочит.
      :)))

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      Рейтинг: +8099

      nik55 11 марта, 08:36

      тупое сравнение ---- футболист и бревно кажется все понимают кто где

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 11 марта, 07:32

      Сказано все по делу.

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      Рейтинг: +529

      эд100 11 марта, 03:44

      чёт Андрюха погорячился...

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > эд100 11 марта, 04:06

      я так понимаю он в плане нынешнего 40летнего Ибры))))но тока это 25% Ибры....тут реально он погорячился)
      ну и то что габариты у них одинаковые....

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