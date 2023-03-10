Писарский объяснил, почему мартовской сбор России будет серьезнее предыдущего

Нападающий сборной России Владимир Писарский поделился ожиданиями от мартовского сбора.

«Думаю, сбор будет серьeзнее. Тем более после двух игр со счeтом 0:0. Тут и соперник будет выше уровнем.

Сергей Корниленко считает, что я вхожу в топ-3 российских форвардов? Приятно, конечно, что я попал в топ-3 по мнению Сергея Александровича, но надо будет отталкиваться от решения главного тренера сборной. Свою задачу я знаю. Если попаду, буду работать на максимум и постараюсь помочь сборной», – сказал игрок.

Писарский с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

Россия в марте сыграет с Ираном и Ираком.

Осенью россияне сыграли 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.

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