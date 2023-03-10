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    Какой вы футболист?

    Писарский объяснил, почему мартовской сбор России будет серьезнее предыдущего

    Нападающий сборной России Владимир Писарский поделился ожиданиями от мартовского сбора.

    «Думаю, сбор будет серьeзнее. Тем более после двух игр со счeтом 0:0. Тут и соперник будет выше уровнем.

    Сергей Корниленко считает, что я вхожу в топ-3 российских форвардов? Приятно, конечно, что я попал в топ-3 по мнению Сергея Александровича, но надо будет отталкиваться от решения главного тренера сборной. Свою задачу я знаю. Если попаду, буду работать на максимум и постараюсь помочь сборной», – сказал игрок.

    • Писарский с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Россия в марте сыграет с Ираном и Ираком.
    • Осенью россияне сыграли 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Metaratings

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    10.03.2023 19:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 21:57

      ... "постараюсь помочь сборной"... Ты за страну выходишь играть, биться должен, землю грызть, а не помогать. Кто запустил это дурацкое выражение?

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