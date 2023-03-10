IFFHS назвал лучшего вратаря в футболе за последние 35 лет

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила топ-10 лучших вратарей мира с 1987 года.

Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге от IFFHS первое место, то получал 20 баллов, второе – 19 и так далее.

Топ-10 вратарей мира с 1987 по 2022-й год:

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