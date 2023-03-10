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    Какой вы футболист?

    IFFHS назвал лучшего вратаря в футболе за последние 35 лет

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила топ-10 лучших вратарей мира с 1987 года.

    Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге от IFFHS первое место, то получал 20 баллов, второе – 19 и так далее.

    Топ-10 вратарей мира с 1987 по 2022-й год:

    1. Джанлуиджи Буффон – 357 баллов
    2. Икер Касильяс – 260
    3. Мануэль Нойер – 219
    4. Петр Чех – 218
    5. Эдвин ван дер Сар – 201
    6. Петер Шмейхель – 179
    7. Оливер Кан – 162
    8. Тибо Куртуа – 150
    9. Хосе Луис Чилаверт – 146
    10. Вальтер Дзенга – 132

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: сайт IFFHS

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    10.03.2023 12:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 11 марта, 00:22

      Буфонище лучший однозначный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      Болотоход 10 марта, 14:24

      А Игорян де наш??
      У него рекорд в ЛЧ вечный.

      0
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      ...
      Рейтинг: +427

      ursosan > Болотоход 10 марта, 18:12

      Игорян 47-й. Конечно, не идет в сравнение с тобой - пустозвоном, но тоже не плохо.

      1
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 марта, 13:06

      Странно, где по всем показателям Кас реально лучше

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 12:59

      Акинфеев!!!!!!!!!!!!!! А этот список выкинуть...

      0
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