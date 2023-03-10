IFFHS назвал лучшего вратаря в футболе за последние 35 лет

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила топ-10 лучших вратарей мира с 1987 года.
Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге от IFFHS первое место, то получал 20 баллов, второе – 19 и так далее.
Топ-10 вратарей мира с 1987 по 2022-й год:
- Джанлуиджи Буффон – 357 баллов
- Икер Касильяс – 260
- Мануэль Нойер – 219
- Петр Чех – 218
- Эдвин ван дер Сар – 201
- Петер Шмейхель – 179
- Оливер Кан – 162
- Тибо Куртуа – 150
- Хосе Луис Чилаверт – 146
- Вальтер Дзенга – 132
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: сайт IFFHS