В «Фенербахче» и «Галатасарае» отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

«Фенербахче» и «Галатасарай» прокомментировали новость о том, что клубам предложили подписать полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Кузяев может перейти в «Фенербахче»? Нет, это неправда», – сказал член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки.

«Не слышал об этом ничего. Мы не интересуемся Кузяевым», – заявил директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар.

Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».

30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?