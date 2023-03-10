В «Фенербахче» и «Галатасарае» отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

«Фенербахче» и «Галатасарай» прокомментировали новость о том, что клубам предложили подписать полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
«Кузяев может перейти в «Фенербахче»? Нет, это неправда», – сказал член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки.
«Не слышал об этом ничего. Мы не интересуемся Кузяевым», – заявил директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар.
- Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».
- 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»