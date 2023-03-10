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    Какой вы футболист?

    В «Фенербахче» и «Галатасарае» отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

    «Фенербахче» и «Галатасарай» прокомментировали новость о том, что клубам предложили подписать полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

    «Кузяев может перейти в «Фенербахче»? Нет, это неправда», – сказал член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки.

    «Не слышал об этом ничего. Мы не интересуемся Кузяевым», – заявил директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар.

    • Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».
    • 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2023 11:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1920

      lek! 10 марта, 13:21

      На одни же грабли наступает Зенит , в прошлый раз тоже не подписал и ходил без клуба . Вся суть российского игрока , ни чего из себя не стоить ,а ломаться как мировая звезда футбола .

      0
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 10 марта, 13:03

      По всем критериям Кузяев все таки подходит для бундес лиги. В Турции ему делать нечего.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 12:09

      Кузи и в Зените не плохо. Зарплата и бытовые условия на порядок лучше, чем в туретчине. Гыгыгы

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr 10 марта, 11:36

      Какие на фиг бахчи и сараи, если в Зените хорошо кормят? Видимо агент Далера цену своему подопечному набивает, что зарплату повысили.

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > ilichkadr 10 марта, 13:33

      агент у него папа

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr > _Marqella_ 10 марта, 13:37

      В курсе, что папа у него и чтец, и жнец, и на дуде игрец, просто написал отвлечённо. Далер - второй Сычёв.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 10 марта, 11:28

      Газпромовские происки?))

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