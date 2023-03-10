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    Кузяева предложили двум турецким топ-клубам

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    По информации Евро-Футбол, услуги Кузяева были предложены «Галатасараю» и «Фенербахче».

    • Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».
    • 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Евро-Футбол

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    10.03.2023 10:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 10 марта, 16:33

      Токсичный мужичок этот Кузяев. Постоянно с какой то недовольной ряшкой по полю трусит. Даже пеналь бить идет с недовольной гримасой. Семак раньше думал, что Дзюба токсичен. Потому как Семака матом крыл. Ошибался Семак. Токсичен именно Кузяев.

      0
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 марта, 11:19

      Да кому он нужен

      0
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