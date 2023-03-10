Кузяева предложили двум турецким топ-клубам

Токсичный мужичок этот Кузяев. Постоянно с какой то недовольной ряшкой по полю трусит. Даже пеналь бить идет с недовольной гримасой. Семак раньше думал, что Дзюба токсичен. Потому как Семака матом крыл. Ошибался Семак. Токсичен именно Кузяев.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации Евро-Футбол, услуги Кузяева были предложены «Галатасараю» и «Фенербахче».
- Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом».
- 30-летний Кузяев в «Зените» с 2017 года.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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