Сычев: «История Дзюбы и сборной России закончена. Его там больше не будет»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюба в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.

— В этом интервью Артем признался, что все еще хочет играть за сборную и готов вернуться. Если объективно — сможет ли он еще хоть раз туда попасть?

— Думаю, в сборной Дзюбы больше не будет. Это бессмысленно. Если Валерий Георгиевич будет вызывать 35-летних футболистов, смысл тогда заявлять о новом поколении?

История Дзюбы и сборной России закончена.

Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).

Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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