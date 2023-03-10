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    Какой вы футболист?

    Сычев: «История Дзюбы и сборной России закончена. Его там больше не будет»

    Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюба в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.

    — В этом интервью Артем признался, что все еще хочет играть за сборную и готов вернуться. Если объективно — сможет ли он еще хоть раз туда попасть?

    — Думаю, в сборной Дзюбы больше не будет. Это бессмысленно. Если Валерий Георгиевич будет вызывать 35-летних футболистов, смысл тогда заявлять о новом поколении?

    История Дзюбы и сборной России закончена.

    • Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).
    • Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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    Источник: Sport24

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    10.03.2023 09:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 10:38

      Да не Сычеву это решать!!!...(((

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 10 марта, 10:25

      В то что играет эта недосборная , футболом назвать нельзя

      1
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 10 марта, 10:01

      Если Карпина уберут из тренеров сборной, то Рукаку сразу для неё помолодеет)))

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      Рейтинг: +18129

      ilichkadr > Красногвардейчик 10 марта, 10:13

      Желающих возглавить сборную просто нет, окромя свободных/безработных российских тренеров, которых хватит на две РПЛ.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > ilichkadr 10 марта, 10:52

      Да и убирать пуделя не за что)) официальные матчи лет 5 проигрывать не будет))

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