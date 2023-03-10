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    Какой вы футболист?

    Сычев одним словом описал интервью Дзюбы

    Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы журналисту Нобелю Арустамяну.

    — Его недавнее интервью Нобелю прогремело на всю страну. Оцени этот материал как человек, который сам плотно связан с ютюбом.

    — Спорно. Единственная оценка, которую я могу дать. Артем — взрослый человек, который отвечает за свои слова.

    • Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).
    • Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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    Источник: Sport24

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    10.03.2023 09:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 11:25

      Жалкие подражатели! Дзюба и Арустамян решили поиграть в Криштиану Роналду и Пирса Моргана?... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 09:45

      Кривая лыжа.

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