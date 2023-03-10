Сычев одним словом описал интервью Дзюбы

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы журналисту Нобелю Арустамяну.

— Его недавнее интервью Нобелю прогремело на всю страну. Оцени этот материал как человек, который сам плотно связан с ютюбом.

— Спорно. Единственная оценка, которую я могу дать. Артем — взрослый человек, который отвечает за свои слова.

Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).

Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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