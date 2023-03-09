Экс-игрок «Локомотива» – в символической сборной недели в ЛЧ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной недели в Лиге чемпионов.

В нее попал бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, выступающий сейчас за «Бенфику».

Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»);

Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Дайот Упамекано («Бавария»), Матейс де Лигт («Бавария»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);

Полузащитники: Жоау Мариу («Бенфика»), Йозуа Киммих («Бавария»), Рафа («Бенфика»), Джамал Мусиала («Бавария»);

Нападающие: Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Кай Хаверц («Челси»).

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