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    Экс-игрок «Локомотива» – в символической сборной недели в ЛЧ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной недели в Лиге чемпионов.

    В нее попал бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, выступающий сейчас за «Бенфику».

    Вратарь: Кепа Аррисабалага («Челси»);

    Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Дайот Упамекано («Бавария»), Матейс де Лигт («Бавария»), Альфонсо Дэвис («Бавария»);

    Полузащитники: Жоау Мариу («Бенфика»), Йозуа Киммих («Бавария»), Рафа («Бенфика»), Джамал Мусиала («Бавария»);

    Нападающие: Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Кай Хаверц («Челси»).

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    Источник: WhoScored

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    09.03.2023 23:44
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