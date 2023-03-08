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    «От такого никто не прыгает от радости»: Карасев – о женщинах в судействе

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев не в полной мере доволен присутствием женщин в судействе.

    «Единственная вещь, которая не то чтобы напрягает… Просто арбитрам-мужчинам тяжело воспринимать, когда есть топовые судьи, но финал получает девушка. А они этого финала ждали всю жизнь. Работали на очень приличном уровне, но не имеют ни одного финала. Тут появляется девушка, прошeл год или два — и ей уже дают финал.

    Никто об этом не будет говорить, но все переживают. Я же вижу, когда мы общаемся. От таких вещей никто не прыгает от радости. И тут не важно, идeт ли речь про Европу или Россию. Это дело всей моей жизни. Я в Европе, кроме Суперкубка, ни на один финал не был назначен», – пожаловался Карасев.

    • Москвич судит в РПЛ с 2008 года.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Сейчас российские судьи отстранены от УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 21:03
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