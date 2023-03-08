Галицкий не отпустит Сперцяна из «Краснодара» до 2025 года

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб из Европы.

«Я готов обсуждать только конкретику по какому-либо игроку. Сплетни гонять не очень хочется. У меня есть другая информация. Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году», — сказал Орещук.

К Сперцяну есть предметный интерес в Европе.

Зимой сообщалось об интересе ПСВ, «Фиорентины».

Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.

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