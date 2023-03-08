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    Галицкий не отпустит Сперцяна из «Краснодара» до 2025 года

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб из Европы.

    «Я готов обсуждать только конкретику по какому-либо игроку. Сплетни гонять не очень хочется. У меня есть другая информация. Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году», — сказал Орещук.

    • К Сперцяну есть предметный интерес в Европе.
    • Зимой сообщалось об интересе ПСВ, «Фиорентины».
    • Сперцян – воспитанник «Краснодара», уроженец Краснодара. Он выступает за сборную Армении.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.03.2023 17:37
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