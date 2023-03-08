Карасев считает политическим решение ФИФА об отстранении судей из России

Судья Сергей Карасев прокомментировал отстранение российских арбитров от международных матчей.

«Можно ли считать решение ФИФА дискриминационным? Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось», — сказал Карасeв.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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