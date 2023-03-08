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    Какой вы футболист?

    Карасев считает политическим решение ФИФА об отстранении судей из России

    Судья Сергей Карасев прокомментировал отстранение российских арбитров от международных матчей.

    «Можно ли считать решение ФИФА дискриминационным? Это же политика. И тут далеко не только меня коснулось», — сказал Карасeв.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 13:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +305

      Ниф-Ниф 8 марта, 14:48

      А может это и к лучшему? Мешок и ему подобные за 30 сребренников и там бы "ошибочно свистели".

      2
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 8 марта, 14:09

      Карасёв всё правильно сказал. А кто у нас определяет политику государства? Правильно. Вот к нему и все вопросы.

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      Рейтинг: +511

      эд100 > Давид59 8 марта, 14:24

      ты воду не мути. или конкретно ссышь объясниться? карась то правильно сказал, а вот к кому вопросы, адекватные люди понимают, и кланяться перед евродаунами нам не пристало.

      2
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > эд100 8 марта, 15:26

      А кто-то просит или требует кланяться ? Может конкретно объяснишь или не сможешь ? ... Кстати, "евродауны" нас во многом опередили и превзошли ...

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      Рейтинг: +511

      эд100 > VVM1964 8 марта, 16:08

      не знаю в чём «"евродауны" нас во многом опередили и превзошли ...», на эту тему мне глубоко насрать. кому импонируют их взгляды и достижения, пусть п.зду.т к ним.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > эд100 8 марта, 23:21

      Да нет - я не хочу никуда п.здовать, я хочу что бы наша страна развивалась и уже наконец победила бедность и что бы современные технологии не ушли из нашей жизни ... А скажи мне человече, с какого гаджета ты сюда заходишь, на какой машинке ездишь - ну это так, для начала )))

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      Рейтинг: +511

      эд100 > VVM1964 9 марта, 16:27

      ответил бы раньше, да был заблокирован за ответ одному расисту. захожу с ноута. машины никогда не было. 40 лет езжу только на мото. зимой и летом. стаж за Спартак 47 из 52. понимаю, что хотел меня чем то подцепить, но не поведусь. Удачи!

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > эд100 9 марта, 17:12

      Мото я так понимаю Урал ? ))) и ноут видимо тоже Российской разработки и программное обеспечение тоже !!! )))

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      Рейтинг: +511

      эд100 > VVM1964 9 марта, 17:35

      из последних Kawasaki и второй китаец из новых моделей. и ноут приличный. не пойму иронии. если у тебя проблемы с этим, вопросы к себе.

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      VVM1964 > эд100 9 марта, 18:29

      У меня то как раз проблем нет в оценке, проблемы у тебя раз ты считаешь даунами людей, техническое и экономическое развитие которых во многом превосходит нас ...

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      эд100 > VVM1964 9 марта, 22:37

      я реально старался быть адекватным и сдержанным, но в твоём случае это бессмысленно. ты грёбаная обиженка, не патриот России, или просто старый дурак. можешь и дальше заглядывать в очко еврожопы, а я люблю Россию и людей преданных ей.

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