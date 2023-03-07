Вяльбе призналась, за какой клуб болеет: «Делаю вид, что болею»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, за какой футбольный клуб болеет.

«Внучка Ангелина ходит в лыжную секцию, а внук Даниил – на футбол. Я, безусловно, очень рада. «Спартак», всe, мы теперь все болеем за «Спартак».

Я, на самом деле, в футболе ни за кого не болею, честно говорю. Но, так как внук теперь представляет «Спартак», я тоже делаю вид, что болею за «Спартак», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

Вяльбе – четырнадцатикратная чемпионка мира.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

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