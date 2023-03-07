Павлюченко: «Fan ID убирать. «Спартак» играл при 4 тысячах болельщиков – это никуда не годится!»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал систему Fan ID.

«Послушайте, чтобы «Спартак» играл при четырeх тысячах болельщиков — это никуда не годится!

Моe мнение, вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен? Футбол — это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть. Даже те, кто приходит на стадион, должны получить удовольствие от футбола.

Я просто не делал паспорт болельщика, не знаю всю процедуру оформления — тяжело, долго это делается. Если бы это заняло 20 минут — проблем бы не возникло. А если три-четыре дня… У каждого свои проблемы, работа, учeба. Я вообще не понимаю, для чего это.

То, что болельщики не приходят — очень плохо. Я читал интервью футболистов, им это тоже не нравится», — сказал Павлюченко.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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