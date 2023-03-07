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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Павлюченко: «Fan ID убирать. «Спартак» играл при 4 тысячах болельщиков – это никуда не годится!»

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал систему Fan ID.

    «Послушайте, чтобы «Спартак» играл при четырeх тысячах болельщиков — это никуда не годится!

    Моe мнение, вообще нужно Fan ID убирать. Для чего он нужен? Футбол — это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть. Даже те, кто приходит на стадион, должны получить удовольствие от футбола.

    Я просто не делал паспорт болельщика, не знаю всю процедуру оформления — тяжело, долго это делается. Если бы это заняло 20 минут — проблем бы не возникло. А если три-четыре дня… У каждого свои проблемы, работа, учeба. Я вообще не понимаю, для чего это.

    То, что болельщики не приходят — очень плохо. Я читал интервью футболистов, им это тоже не нравится», — сказал Павлюченко.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2023 19:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      BRAZILES 7 марта, 20:16

      ну вот начинают прозревать ---на кой х этот фаин он нужен для международных состязаний но некак не для РОССИИ

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 7 марта, 20:02

      У них и без Fan ID не намного больше ходит. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 7 марта, 19:45

      Мое мнение, вообще убрать болельщиков СпартаГа, проще!
      :)))

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