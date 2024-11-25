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    Ещенко раскритиковал работу Амарала в «Спартаке»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трансферах, совершенных бывшим спортивным директором клуба Томашем Амаралом.

    Манфред Угальде молодец, начал много забивать, работает на команду. У него есть хорошие качества, надо и дальше верить в него.

    – Угальде – лучшее приобретение Амарала?

    – Он и Эсекьель Барко, а привезли человек 10. Из такой толпы лишь двое заиграли, разве это нормально? 20% попадания… Главное, чтобы хотя бы Барко и Угальде помогали команде выигрывать, бороться за медали.

    • Амарал работал в «Спартаке» с начала года. Клуб объявил о его уходе 10 ноября.
    • Нападающий Манфред Угальде провел за «Спартак» 35 матчей, забил 14 голов, отдал 3 передачи.
    • Полузащитник Эсекьель Барко сыграл за красно-белых в 19 встречах, 7 раз поразил ворота соперника и отдал 6 голевых пасов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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