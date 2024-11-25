Ещенко раскритиковал работу Амарала в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о трансферах, совершенных бывшим спортивным директором клуба Томашем Амаралом.

– Манфред Угальде молодец, начал много забивать, работает на команду. У него есть хорошие качества, надо и дальше верить в него.

– Угальде – лучшее приобретение Амарала?

– Он и Эсекьель Барко, а привезли человек 10. Из такой толпы лишь двое заиграли, разве это нормально? 20% попадания… Главное, чтобы хотя бы Барко и Угальде помогали команде выигрывать, бороться за медали.

Амарал работал в «Спартаке» с начала года. Клуб объявил о его уходе 10 ноября.

Нападающий Манфред Угальде провел за «Спартак» 35 матчей, забил 14 голов, отдал 3 передачи.

Полузащитник Эсекьель Барко сыграл за красно-белых в 19 встречах, 7 раз поразил ворота соперника и отдал 6 голевых пасов.

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