Евсеев: «Вы Дзюбу то вверх поднимаете, то вниз. Определитесь, чего хотите»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал возвращение нападающего Артема Дзюбы в российский футбол.
— Следите за «Локомотивом»?
— Смотрел матч с «Ростовом», но внимательно не слежу. Пусть они следят — то там «Сапсан», то другое.
— Как смотрите на Дзюбу? Три гола в одном матче, ничего себе.
— Вы сами Дзюбу то вверх поднимаете, то вниз. Определитесь, чего хотите от человека. Он — нападающий.
- Контракт Дзюбы действует до лета.
- Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
- Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «РБ Спорт»