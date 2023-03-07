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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Евсеев: «Вы Дзюбу то вверх поднимаете, то вниз. Определитесь, чего хотите»

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал возвращение нападающего Артема Дзюбы в российский футбол.

    — Следите за «Локомотивом»?

    — Смотрел матч с «Ростовом», но внимательно не слежу. Пусть они следят — то там «Сапсан», то другое.

    — Как смотрите на Дзюбу? Три гола в одном матче, ничего себе.

    — Вы сами Дзюбу то вверх поднимаете, то вниз. Определитесь, чего хотите от человека. Он — нападающий.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 08:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 7 марта, 11:08

      Зюба это любит, вверх-вниз)))

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      Рейтинг: +1197

      Suvorov51 7 марта, 08:58

      Вадик, так это жизнь то хорошо, то плохо, как качели, ты вроде бы взрослый, прошол через это

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