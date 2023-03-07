Евсеев: «Вы Дзюбу то вверх поднимаете, то вниз. Определитесь, чего хотите»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал возвращение нападающего Артема Дзюбы в российский футбол.

— Следите за «Локомотивом»?

— Смотрел матч с «Ростовом», но внимательно не слежу. Пусть они следят — то там «Сапсан», то другое.

— Как смотрите на Дзюбу? Три гола в одном матче, ничего себе.

— Вы сами Дзюбу то вверх поднимаете, то вниз. Определитесь, чего хотите от человека. Он — нападающий.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!