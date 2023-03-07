Дзюба: «Малком – большой российский футболист»

Нападающий «Локомотива» Артeм Дзюба оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома в матче против «Пари НН» (3:0), в котором бразилец оформил дубль.

«Потрясающее исполнительское мастерство, видно, что Малком в этом году раскрылся, стал лидером команды. Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые от Андрея Мостового. Видно, что есть лидеры, команда на ходу.

Малком — большой российский футболист? Да. Это как раз то, что нам сейчас нужно. То, что он начал забивать головой — стечение обстоятельств, это не самая сильная его сторона. Даже обратите внимание, когда он забил, он стал показывать, мол, я забил головой, головой», — сказал Дзюба.

Малком – лучший бомбардир РПЛ с 14 голами.

В феврале он получил гражданство России.

Малком в РПЛ с 2019 года.

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