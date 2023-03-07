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    Дзюба: «Малком – большой российский футболист»

    Нападающий «Локомотива» Артeм Дзюба оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома в матче против «Пари НН» (3:0), в котором бразилец оформил дубль.

    «Потрясающее исполнительское мастерство, видно, что Малком в этом году раскрылся, стал лидером команды. Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые от Андрея Мостового. Видно, что есть лидеры, команда на ходу.

    Малком — большой российский футболист? Да. Это как раз то, что нам сейчас нужно. То, что он начал забивать головой — стечение обстоятельств, это не самая сильная его сторона. Даже обратите внимание, когда он забил, он стал показывать, мол, я забил головой, головой», — сказал Дзюба.

    • Малком – лучший бомбардир РПЛ с 14 голами.
    • В феврале он получил гражданство России.
    • Малком в РПЛ с 2019 года.

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    Источник: Первый канал

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    07.03.2023 07:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 7 марта, 13:01

      Кому интересны комментарии этого козла для первого канала ?

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > NewLife 7 марта, 13:42

      Ты зачем читал, если тебе не интересно?
      Потому, что сам козел?
      "Кто писал, не знаю, а я дурак читаю."

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      ...
      Рейтинг: +17576

      NewLife > sochi-2013 7 марта, 13:52

      А ты, козел, зачем меня читаешь ? Потому что на зарплате, приходится.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > NewLife 7 марта, 21:21

      Местоимения перепутал, козел.
      "А Я, козел, зачем меня читаешь ?" Так хотел написать?
      Что еще проблеешь?

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