Дзюба: «Малком – большой российский футболист»

Нападающий «Локомотива» Артeм Дзюба оценил игру полузащитника «Зенита» Малкома в матче против «Пари НН» (3:0), в котором бразилец оформил дубль.
«Потрясающее исполнительское мастерство, видно, что Малком в этом году раскрылся, стал лидером команды. Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые от Андрея Мостового. Видно, что есть лидеры, команда на ходу.
Малком — большой российский футболист? Да. Это как раз то, что нам сейчас нужно. То, что он начал забивать головой — стечение обстоятельств, это не самая сильная его сторона. Даже обратите внимание, когда он забил, он стал показывать, мол, я забил головой, головой», — сказал Дзюба.
- Малком – лучший бомбардир РПЛ с 14 голами.
- В феврале он получил гражданство России.
- Малком в РПЛ с 2019 года.
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Источник: Первый канал