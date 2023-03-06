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  • Бывшая жена Мамаева раскрыла размер алиментов от футболиста

Бывшая жена Мамаева раскрыла размер алиментов от футболиста

6 марта 2023, 23:55
10

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала, какую сумму получает в качестве алиментов.

– Я правильно понимаю, что все расходы на детей лежат на твоих плечах?

– Да. Мне кажется, у нас половина страны так живет.

– А алименты?

– 11500... Нет, 11095 [рублей].

– Это из официальной зарплаты?

– Нет, это он сам себе так придумал, что должен платить 11095, так как сейчас он не действующий футболист.

– Это на одного ребенка?

– Да, ведь у нас с ним один ребенок. Он хотел усыновить Алекса, дал ему свою фамилию, все к этому шло.

Но как только он понял, что мы разводимся, он решил, что у него не двое детей, а один.

– То есть юридически вы не довели процедуру до конца?

– Нет. Но тут получилось смешно. Когда он сидел в тюрьме, он орал, что у него на иждивении двое детей.

А когда он разводится, он орет: «У меня всего один ребенок!» Интересно получается.

  • Пара развелась в 2021 году.
  • У них есть общая дочь Алиса.
  • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (10)
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cska1948
1678169849
Когда Мамаев находился в браке с Аланой, то её сын был у Павла на иждивении. После развода он платит алименты за родную дочь. Какие могут быть у Аланы претензии?
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ArReal
1678170579
Когда действующий футболист был -платил миллионы алиментов -сейчас 11 000 -все правильно , она что, в унитаз за все годы деньги спустила?зачем этой дуре платить больше?
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raritet
1678175057
Такое ощущение , что у футболистов полностью отключен мозг. Достаточно посмотреть хоть один раз трезвым взглядом на женщину и уже понятно что она из себя предствляет. Хотя можно и не смотреть. Какие могут быть особи вокруг футболистов? Что ни разу не видели акул?
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serglider
1678184830
В принципе Мамай прав! Иждивение - это содержание, при этом вовсе не обязательно что бы это были его биологические дети, а вот алименты платят если это его кровинушка))) И да, 11500 это не плохие еще алименты для большенства российских женщин, при средней зарплате в стране (за минусом жителей москвабада, олигархов, топ футболеров и менеджеров Газпрома и прочих 5% населения России) в 18 косарей в месяц, у Аланы есть прекрасная возможность доказать, что она сама что-то собой представляет и может себя содержать.
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Figo777
1679925666
Мамаич...
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