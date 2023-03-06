Бывшая жена Мамаева раскрыла размер алиментов от футболиста

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала, какую сумму получает в качестве алиментов.
– Я правильно понимаю, что все расходы на детей лежат на твоих плечах?
– Да. Мне кажется, у нас половина страны так живет.
– А алименты?
– 11500... Нет, 11095 [рублей].
– Это из официальной зарплаты?
– Нет, это он сам себе так придумал, что должен платить 11095, так как сейчас он не действующий футболист.
– Это на одного ребенка?
– Да, ведь у нас с ним один ребенок. Он хотел усыновить Алекса, дал ему свою фамилию, все к этому шло.
Но как только он понял, что мы разводимся, он решил, что у него не двое детей, а один.
– То есть юридически вы не довели процедуру до конца?
– Нет. Но тут получилось смешно. Когда он сидел в тюрьме, он орал, что у него на иждивении двое детей.
А когда он разводится, он орет: «У меня всего один ребенок!» Интересно получается.
- Пара развелась в 2021 году.
- У них есть общая дочь Алиса.
- Павел и Алана были в браке с 2013 года.
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