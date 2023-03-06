Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бывшая жена Мамаева раскрыла размер алиментов от футболиста

    Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала, какую сумму получает в качестве алиментов.

    – Я правильно понимаю, что все расходы на детей лежат на твоих плечах?

    – Да. Мне кажется, у нас половина страны так живет.

    – А алименты?

    – 11500... Нет, 11095 [рублей].

    – Это из официальной зарплаты?

    – Нет, это он сам себе так придумал, что должен платить 11095, так как сейчас он не действующий футболист.

    – Это на одного ребенка?

    – Да, ведь у нас с ним один ребенок. Он хотел усыновить Алекса, дал ему свою фамилию, все к этому шло.

    Но как только он понял, что мы разводимся, он решил, что у него не двое детей, а один.

    – То есть юридически вы не довели процедуру до конца?

    – Нет. Но тут получилось смешно. Когда он сидел в тюрьме, он орал, что у него на иждивении двое детей.

    А когда он разводится, он орет: «У меня всего один ребенок!» Интересно получается.

    • Пара развелась в 2021 году.
    • У них есть общая дочь Алиса.
    • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Бывшая жена Мамаева: «Павел был для детей как мамочка. Это не мужское поведение, отклонение какое-то» 17
    Бывшая жена Мамаева: «Павел говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха» 15
    Орлов рассказал, что помешало Мамаеву полностью раскрыть свой талант 3
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 13:27

      В принципе Мамай прав! Иждивение - это содержание, при этом вовсе не обязательно что бы это были его биологические дети, а вот алименты платят если это его кровинушка))) И да, 11500 это не плохие еще алименты для большенства российских женщин, при средней зарплате в стране (за минусом жителей москвабада, олигархов, топ футболеров и менеджеров Газпрома и прочих 5% населения России) в 18 косарей в месяц, у Аланы есть прекрасная возможность доказать, что она сама что-то собой представляет и может себя содержать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4076

      raritet 7 марта, 10:44

      Такое ощущение , что у футболистов полностью отключен мозг. Достаточно посмотреть хоть один раз трезвым взглядом на женщину и уже понятно что она из себя предствляет. Хотя можно и не смотреть. Какие могут быть особи вокруг футболистов? Что ни разу не видели акул?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > raritet 7 марта, 13:18

      Да, мужики все одинаковы, не зависимо футболер он или нет))) В запале, на морду может вообще не смотреть))) Потом, когда мозг от оргазма, немного придет в себя, начинают более менее адекватно оценивать ситуацию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 7 марта, 09:29

      Когда действующий футболист был -платил миллионы алиментов -сейчас 11 000 -все правильно , она что, в унитаз за все годы деньги спустила?зачем этой дуре платить больше?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > AtticusFinch 7 марта, 13:31

      На тюнинг... Все ушло на силикон и ботекс))) Да, еще она любит жрать "правильную", экологически безупречную, забугорную жратву))) Ну и шмотки куды же без них! Только бутики, фирма, лакшери... А тут Пятерочка, Черкизон и городская поликлиника... обидно, до слез)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > serglider 7 марта, 15:33

      Она прыгала по богатеньким, да рожала от них - а теперь жалуется на судьбинушку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      cska1948 7 марта, 09:17

      Когда Мамаев находился в браке с Аланой, то её сын был у Павла на иждивении. После развода он платит алименты за родную дочь. Какие могут быть у Аланы претензии?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      serglider > cska1948 7 марта, 13:33

      Прензия одна, точнее две))) Первое - платит очень мало и второе - не пожизненно, только до 18-летия своей дочурки)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      cska1948 > serglider 7 марта, 18:55

      11 тысяч алиментов в месяц Мамаев не сам себе установил. Как и не он придумал выплату алиментов до 18-ти летия ребёнка. К нему какие претензии, если в России законы такие?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11