Бывшая жена Мамаева раскрыла размер алиментов от футболиста

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала, какую сумму получает в качестве алиментов.

– Я правильно понимаю, что все расходы на детей лежат на твоих плечах?

– Да. Мне кажется, у нас половина страны так живет.

– А алименты?

– 11500... Нет, 11095 [рублей].

– Это из официальной зарплаты?

– Нет, это он сам себе так придумал, что должен платить 11095, так как сейчас он не действующий футболист.

– Это на одного ребенка?

– Да, ведь у нас с ним один ребенок. Он хотел усыновить Алекса, дал ему свою фамилию, все к этому шло.

Но как только он понял, что мы разводимся, он решил, что у него не двое детей, а один.

– То есть юридически вы не довели процедуру до конца?

– Нет. Но тут получилось смешно. Когда он сидел в тюрьме, он орал, что у него на иждивении двое детей.

А когда он разводится, он орет: «У меня всего один ребенок!» Интересно получается.

Пара развелась в 2021 году.

У них есть общая дочь Алиса.

Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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