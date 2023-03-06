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  • Бывшая жена Мамаева: «Павел говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»

Бывшая жена Мамаева: «Павел говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»

6 марта 2023, 21:35
11

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала о конфликтах с футболистом.

– Павел в одном из интервью говорил, что ты оскорбляла его при детях...

– Это было уже когда мы разводились. Я тогда узнала очередную фигню, по квартире летало все, что находилось рядом.

– И дети это видели?

– Не то чтобы видели. Они находились в другой комнате, но это было при детях. Такое бывает.

Не всегда получается себя контролировать, когда испытываешь острый стресс.

– Он сказал, что ты говорила дочери: «Твой папа – мразь».

– Этого я не помню. Помню только, что он, пьяный в говно, говорил дочери: «Твоя мама – шлюха». Вот такое было.

  • Пара развелась в 2021 году.
  • У них есть общая дочь Алиса.
  • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел
Комментарии (11)
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derrik2000
1678128962
"– Он сказал, что ты говорила дочери: «Твой папа – мразь». – Этого я не помню. Помню только, что он, пьяный в говно, говорил дочери: «Твоя мама – шлюха». Вот такое было." "-Тут помню-тут не помню. Так не бывает. - Бывает! Я как-то один раз нажрался, утром проснулся - ни хрена не помню" (с) )))))) Для тех, кто помнит, конечно.
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ivany4
1678129172
Уже весенний отрезок футбола начался. Неужели не о чем писать? Все овно по трубам гоняют. А потом кричат, что без футбола никуда. Дом 2 ваш уровень!!!
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Willow
1678129399
Ну и в чем Мамаев не прав???(Сложно сочиненная шутейка)Но на самом деле оба "хороши". Устроить сериал из развода могут только "топовые селебрити".
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ArReal
1678130349
ЗАЧЕМ ОНА ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ ВЫВАЛИВАЕТ?А ПОТОМ ЖАЛУЕТСЯ, ЧТО АЛИМЕНТЫ НЕ ПЛАТИТ
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KLINSI
1678130853
...Два сапога на одной ноге... как говорил когда то Фрунзик))
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Yellow 91
1678130865
И в чем он не прав?
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vladik12
1678131231
Да дети в этой семье самые адекватные.
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VVM1964
1678132130
"А ещё он называл меня земляным червяком! Да, да - земляным червяком и еще желтой рыбой " )))
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kvm
1678136805
назвать эскортницу шлюхой...
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cska1948
1678169489
Ну и зачем понадобилось журналюге копаться в старом, грязном белье бывших супругов? Пусть лучше расскажет нам как он со своей женой называют друг друга во время ссоры.
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