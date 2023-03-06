Бывшая жена Мамаева: «Павел говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала о конфликтах с футболистом.
– Павел в одном из интервью говорил, что ты оскорбляла его при детях...
– Это было уже когда мы разводились. Я тогда узнала очередную фигню, по квартире летало все, что находилось рядом.
– И дети это видели?
– Не то чтобы видели. Они находились в другой комнате, но это было при детях. Такое бывает.
Не всегда получается себя контролировать, когда испытываешь острый стресс.
– Он сказал, что ты говорила дочери: «Твой папа – мразь».
– Этого я не помню. Помню только, что он, пьяный в говно, говорил дочери: «Твоя мама – шлюха». Вот такое было.
- Пара развелась в 2021 году.
- У них есть общая дочь Алиса.
- Павел и Алана были в браке с 2013 года.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: Sports.ru