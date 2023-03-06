Бывшая жена Мамаева: «Павел говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала о конфликтах с футболистом.

– Павел в одном из интервью говорил, что ты оскорбляла его при детях...

– Это было уже когда мы разводились. Я тогда узнала очередную фигню, по квартире летало все, что находилось рядом.

– И дети это видели?

– Не то чтобы видели. Они находились в другой комнате, но это было при детях. Такое бывает.

Не всегда получается себя контролировать, когда испытываешь острый стресс.

– Он сказал, что ты говорила дочери: «Твой папа – мразь».

– Этого я не помню. Помню только, что он, пьяный в говно, говорил дочери: «Твоя мама – шлюха». Вот такое было.

Пара развелась в 2021 году.

У них есть общая дочь Алиса.

Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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