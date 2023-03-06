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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бывшая жена Мамаева: «Павел говорил дочери пьяный в говно: «Твоя мама – шлюха»

    Алана Мамаева, экс-супруга бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, рассказала о конфликтах с футболистом.

    – Павел в одном из интервью говорил, что ты оскорбляла его при детях...

    – Это было уже когда мы разводились. Я тогда узнала очередную фигню, по квартире летало все, что находилось рядом.

    – И дети это видели?

    – Не то чтобы видели. Они находились в другой комнате, но это было при детях. Такое бывает.

    Не всегда получается себя контролировать, когда испытываешь острый стресс.

    – Он сказал, что ты говорила дочери: «Твой папа – мразь».

    – Этого я не помню. Помню только, что он, пьяный в говно, говорил дочери: «Твоя мама – шлюха». Вот такое было.

    • Пара развелась в 2021 году.
    • У них есть общая дочь Алиса.
    • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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    Источник: Sports.ru

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    06.03.2023 21:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +200

      cska1948 7 марта, 09:11

      Ну и зачем понадобилось журналюге копаться в старом, грязном белье бывших супругов? Пусть лучше расскажет нам как он со своей женой называют друг друга во время ссоры.

      0
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 05:27

      Одна мразь выливает на публику семейные дрязги , другие отстойные это тиражируют.
      Дно.

      0
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 7 марта, 04:56

      Она уже доказала, что не нормальная, больше о ней не слова

      0
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      Рейтинг: +2280

      kvm 7 марта, 00:06

      назвать эскортницу шлюхой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 6 марта, 22:48

      "А ещё он называл меня земляным червяком! Да, да - земляным червяком и еще желтой рыбой " )))

      1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 6 марта, 22:33

      Да дети в этой семье самые адекватные.

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      Рейтинг: +194

      Yellow 91 6 марта, 22:27

      И в чем он не прав?

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      Рейтинг: +267

      KLINSI 6 марта, 22:27

      ...Два сапога на одной ноге... как говорил когда то Фрунзик))

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 6 марта, 22:19

      ЗАЧЕМ ОНА ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ ВЫВАЛИВАЕТ?А ПОТОМ ЖАЛУЕТСЯ, ЧТО АЛИМЕНТЫ НЕ ПЛАТИТ

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      Рейтинг: +83

      pashok_shatalov 6 марта, 22:03

      Ну и в чем Мамаев не прав???(Сложно сочиненная шутейка)Но на самом деле оба "хороши". Устроить сериал из развода могут только "топовые селебрити".

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