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  • Канселу не выйдет в старте «Баварии» на матч с «ПСЖ». Португалец расстроен, но молчит

Канселу не выйдет в старте «Баварии» на матч с «ПСЖ». Португалец расстроен, но молчит

6 марта 2023, 21:28
1

«Бавария» собирается сыграть с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по схеме с тремя центральными защитниками.

По этой причине зимний новичок мюнхенской команды Жоау Канселу не выйдет в стартовом составе.

У португальца нет шансов вытеснить Кингсли Комана и Альфонсо Дэвиса, которые зачастую задействованы на флангах.

Канселу расстроен, но пока не высказывает недовольство по данному поводу.

  • «Бавария» примет «ПСЖ» в среду, 8 марта, в 23:00 мск.
  • В 1-м матче в Париже немцы победили со счетом 1:0.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Лига чемпионов Германия. Бундеслига ПСЖ Бавария Бавария Канселу Жоау
Комментарии (1)
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zigbert
1678190462
Тут уж все вопросы к Нагельсманну.
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