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    Канселу не выйдет в старте «Баварии» на матч с «ПСЖ». Португалец расстроен, но молчит

    «Бавария» собирается сыграть с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по схеме с тремя центральными защитниками.

    По этой причине зимний новичок мюнхенской команды Жоау Канселу не выйдет в стартовом составе.

    У португальца нет шансов вытеснить Кингсли Комана и Альфонсо Дэвиса, которые зачастую задействованы на флангах.

    Канселу расстроен, но пока не высказывает недовольство по данному поводу.

    • «Бавария» примет «ПСЖ» в среду, 8 марта, в 23:00 мск.
    • В 1-м матче в Париже немцы победили со счетом 1:0.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    06.03.2023 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 7 марта, 15:01

      Тут уж все вопросы к Нагельсманну.

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