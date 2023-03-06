Канселу не выйдет в старте «Баварии» на матч с «ПСЖ». Португалец расстроен, но молчит

«Бавария» собирается сыграть с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по схеме с тремя центральными защитниками.

По этой причине зимний новичок мюнхенской команды Жоау Канселу не выйдет в стартовом составе.

У португальца нет шансов вытеснить Кингсли Комана и Альфонсо Дэвиса, которые зачастую задействованы на флангах.

Канселу расстроен, но пока не высказывает недовольство по данному поводу.

«Бавария» примет «ПСЖ» в среду, 8 марта, в 23:00 мск.

В 1-м матче в Париже немцы победили со счетом 1:0.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?