Канселу не выйдет в старте «Баварии» на матч с «ПСЖ». Португалец расстроен, но молчит

«Бавария» собирается сыграть с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по схеме с тремя центральными защитниками.
По этой причине зимний новичок мюнхенской команды Жоау Канселу не выйдет в стартовом составе.
У португальца нет шансов вытеснить Кингсли Комана и Альфонсо Дэвиса, которые зачастую задействованы на флангах.
Канселу расстроен, но пока не высказывает недовольство по данному поводу.
- «Бавария» примет «ПСЖ» в среду, 8 марта, в 23:00 мск.
- В 1-м матче в Париже немцы победили со счетом 1:0.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга