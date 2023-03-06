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    Какой вы футболист?

    Карпин отреагировал на снижение посещаемости матчей РПЛ после введения Fan ID

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что для него ожидаема ситуация с посещаемостью игр РПЛ.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи Премьер-лиги.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    «Еще когда в Ростове был введен Fan ID, я говорил, что сто процентов будет проблема с посещаемостью.

    Без понятия, какая ситуация будет дальше. Без понятия, стоит ли РПЛ что-то предпринимать», – сказал Карпин.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт РБК»

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    06.03.2023 20:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11331

      alp 6 марта, 22:45

      у карпина есть понятие хоть чего нибудь?

      0
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      Рейтинг: +6135

      rash1959 6 марта, 21:05

      А на кол сборной тренер , у которого один ответ на всё: "Без понятия..."
      Да и вообще сейчас нужна сборная?

      0
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > rash1959 6 марта, 21:06

      Ему она и нужна - ЗП то капает

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      Рейтинг: +194

      Yellow 91 > rash1959 6 марта, 22:33

      Ему нельзя говорить, что он против фан айди, а то в шею погонят.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 6 марта, 20:53

      если закрыть стадионы и не пускать туда людей, безопасность повысится до 100%.

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      Рейтинг: +12419

      Вомбат > сутулая собака и лисы 6 марта, 21:02

      Вам срочно надо в Госдуму. Там до этого еще не додумались. Но очень скоро, несмотря на фан-уйди, на каком-нибудь стадионе что-нибудь этакое произойдет. Например, кто-то из немногочисленных зрителей что-то громко крикнет, и из-за отсутствия шума трибун это будет слышно по телевизору. Тогда депутаты и без вас додумаются закрыть стадионы, а вы, автор идеи, останетесь с носом.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart > сутулая собака и лисы 6 марта, 22:08

      Закрыть непуЩать усилить ужесточить запретить и т.д и т.п...

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