Карпин отреагировал на снижение посещаемости матчей РПЛ после введения Fan ID

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что для него ожидаема ситуация с посещаемостью игр РПЛ.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи Премьер-лиги.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

«Еще когда в Ростове был введен Fan ID, я говорил, что сто процентов будет проблема с посещаемостью.

Без понятия, какая ситуация будет дальше. Без понятия, стоит ли РПЛ что-то предпринимать», – сказал Карпин.

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