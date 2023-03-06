Асенсио открыт для переговоров с «Барселоной». Он разочарован своим положением в «Реале»

Полузащитник Марко Асенсио может бесплатно покинуть «Реал» по окончании сезона.

27-летний футболист хотел продлить контракт с мадридским клубом, но в последнее время ситуация изменилась.

Испанский хавбек разочарован своим положением в команде – в двух последних матчах его даже не выпустили на замену.

Асенсио зол на «Реал» и главного тренера Карло Анчелотти.

Сейчас игрок открыт для переговоров в том числе с «Барселоной», которая ранее проявляла к нему интерес.

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