Асенсио открыт для переговоров с «Барселоной». Он разочарован своим положением в «Реале»

Полузащитник Марко Асенсио может бесплатно покинуть «Реал» по окончании сезона.
27-летний футболист хотел продлить контракт с мадридским клубом, но в последнее время ситуация изменилась.
Испанский хавбек разочарован своим положением в команде – в двух последних матчах его даже не выпустили на замену.
Асенсио зол на «Реал» и главного тренера Карло Анчелотти.
Сейчас игрок открыт для переговоров в том числе с «Барселоной», которая ранее проявляла к нему интерес.
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Источник: Sport.es