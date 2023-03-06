Асенсио открыт для переговоров с «Барселоной». Он разочарован своим положением в «Реале»

а нужен ли он барсе
и нужна ли барса ему?
почему именно этот клуб?)
у асенсио реально времени не много выходит, но и он реально не тянет на основу, с родриго может побороться конечно, но у асенсио одно важное преимущество - удар, удар у него топ, его бы удар винисиусу..
а так , скорость -не медленный, но и не спринтер
второй этаж - не его
видение поля - да тоже нет
в обороне отрабатывает не хуже и не лучше родриго
а родриго как-то техничнее что ли. Потому он в основе чаще, вот и все
Полузащитник Марко Асенсио может бесплатно покинуть «Реал» по окончании сезона.
27-летний футболист хотел продлить контракт с мадридским клубом, но в последнее время ситуация изменилась.
Испанский хавбек разочарован своим положением в команде – в двух последних матчах его даже не выпустили на замену.
Асенсио зол на «Реал» и главного тренера Карло Анчелотти.
Сейчас игрок открыт для переговоров в том числе с «Барселоной», которая ранее проявляла к нему интерес.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?