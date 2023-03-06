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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Асенсио открыт для переговоров с «Барселоной». Он разочарован своим положением в «Реале»

    Полузащитник Марко Асенсио может бесплатно покинуть «Реал» по окончании сезона.

    27-летний футболист хотел продлить контракт с мадридским клубом, но в последнее время ситуация изменилась.

    Испанский хавбек разочарован своим положением в команде – в двух последних матчах его даже не выпустили на замену.

    Асенсио зол на «Реал» и главного тренера Карло Анчелотти.

    Сейчас игрок открыт для переговоров в том числе с «Барселоной», которая ранее проявляла к нему интерес.

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    Источник: Sport.es

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    06.03.2023 20:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 6 марта, 23:19

      а нужен ли он барсе
      и нужна ли барса ему?
      почему именно этот клуб?)
      у асенсио реально времени не много выходит, но и он реально не тянет на основу, с родриго может побороться конечно, но у асенсио одно важное преимущество - удар, удар у него топ, его бы удар винисиусу..
      а так , скорость -не медленный, но и не спринтер
      второй этаж - не его
      видение поля - да тоже нет
      в обороне отрабатывает не хуже и не лучше родриго
      а родриго как-то техничнее что ли. Потому он в основе чаще, вот и все

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 22:03

      Давно Барселона за ним присматривалась но раньше это было невозможно.

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 6 марта, 20:50

      Барселона сейчас середняк подписывает всякий сброд

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