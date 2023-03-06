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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться». Дзюба – о чемпионской гонке в РПЛ

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о том, что «Зенит» оторвался от «Спартака» на восемь очков по итогам 18-го тура РПЛ.

    «Смотрим на таблицу, восемь очков, это режет глаз. Хотелось бы видеть шестиочковую разницу. Надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться.

    Как мне кажется, единственный клуб, который может навязать борьбу «Зениту» – это «Спартак», – заявил Дзюба.

    • «Спартак» в субботу сыграл вничью с «Уралом» – 2:2.
    • Судья ошибочно отменил 3-й гол москвичей в концовке.
    • «Зенит» разгромил «Пари НН» – 3:0.

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    Источник: Первый канал

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    06.03.2023 12:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 16:49

      8 игр прошло и все с судейскими скандалами!

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 6 марта, 16:36

      В российском футболе судьи не вмешивались, не вмешиваются и не будут вмешиваться. Дзюба, как ты мог про наших судей такое сказать???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 6 марта, 15:37

      Давай Дзюба, мы верим в тебя, выжми СпартаГ со второй строчки.
      Сделай ракировочку.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 6 марта, 13:19

      Во первых уже вмешались, ну еще разик вмешаются. чтобы уж наверняка ни кто не достал бы, доведут до двух значного. Тогда может быть начнут судить более спокойней, но до первого поражения сенита.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > шахта Заполярная 6 марта, 15:26

      Вас надо в пердив выжать.
      :)))

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Питерский князь 6 марта, 17:10

      Выжималка не выросла.

      0
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 6 марта, 13:12

      Гыыыыы..)
      Троянский шериф-проводник проверил на прочность бывших благодетелей из Сапсана?
      Не ,ну каков ?))
      По буксе себе постучи!)

      3
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      Рейтинг: +219

      RedMaksim97 > Эном айс 6 марта, 13:15

      Что это значит?

      0
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 6 марта, 12:56

      В смысле не будут вмешиваться? Во первых им газпром платит, а во вторых, нужно быть объективными, ни одна команда не имеет того состава, чтобы с этим самым газпромом бороться

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > Красногвардейчик 6 марта, 15:08

      вот от этого еще больше обидно, там итак состав такой, что можно и спартак и цска на эти деньги выкупить полностью, а им и этого мало, надо же, чтоб наверняка

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > AlexanderFCSM 6 марта, 15:29

      Увы, пока это реальность....газпром не только самый богатый, но ещё и приближённый к власти....пока бороться бесполезно

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 6 марта, 12:53

      Уже

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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 6 марта, 12:48

      Если Мешкова и иже с ним отстранят от судейства.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Нуф-Нуф 6 марта, 15:30

      На все оставшиеся маьчи, вам, надо назначить Мешкова!
      :)))

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      Рейтинг: +11398

      "supermax" 6 марта, 12:48

      когда за зенит играл не надеялся? :D

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