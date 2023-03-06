«Надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться». Дзюба – о чемпионской гонке в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о том, что «Зенит» оторвался от «Спартака» на восемь очков по итогам 18-го тура РПЛ.

«Смотрим на таблицу, восемь очков, это режет глаз. Хотелось бы видеть шестиочковую разницу. Надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться.

Как мне кажется, единственный клуб, который может навязать борьбу «Зениту» – это «Спартак», – заявил Дзюба.

«Спартак» в субботу сыграл вничью с «Уралом» – 2:2.

Судья ошибочно отменил 3-й гол москвичей в концовке.

«Зенит» разгромил «Пари НН» – 3:0.

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