Бывший советник Федуна – о «Спартаке»: «Вы не должны винить арбитров, если не можете выиграть у «Урала»

САЛИХОВА ИЗ НЕТЛЕНКИ:
«Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско.
Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»
«Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21, 22 и 23 турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше трэша и фарса? Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой?».
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на недовольство «Спартака» работой арбитров в матче с «Уралом».
- Игру судил Виталий Мешков.
- Он ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах, свистнув раньше времени.
«Если вы не можете выиграть дома у «Урала», вы не должны винить арбитров. «Спартак» должен быть выше этих эпизодов. Постоянные жалобы на судей не от должны быть у сильной команды. «Спартак» должен быть выше всех этих трудностей», – сказала Камоцци.
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