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    Какой вы футболист?

    Бывший советник Федуна – о «Спартаке»: «Вы не должны винить арбитров, если не можете выиграть у «Урала»

    Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на недовольство «Спартака» работой арбитров в матче с «Уралом».

    • Игру судил Виталий Мешков.
    • Он ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах, свистнув раньше времени.

    «Если вы не можете выиграть дома у «Урала», вы не должны винить арбитров. «Спартак» должен быть выше этих эпизодов. Постоянные жалобы на судей не от должны быть у сильной команды. «Спартак» должен быть выше всех этих трудностей», – сказала Камоцци.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2023 20:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +758

      rac531 6 марта, 08:35

      САЛИХОВА ИЗ НЕТЛЕНКИ:
      «Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско.
      Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»

      «Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21, 22 и 23 турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше трэша и фарса? Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой?».

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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 5 марта, 22:59

      Теперь он советник Мешкова.

      5
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 5 марта, 22:19

      Советник обидел Урал страшно. Берегись!

      0
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 5 марта, 22:03

      Фигню какую то ляпнул. Во первых, Спартак и не думал жаловаться на судейство. А во вторых, не стоит принижать соперника. Урал без поражений 13 матчей и до встречи с красно-белыми провел. Что все остальные команды тоже слабые? Просто Урал сейчас на небывалом подъеме, благодаря Ганчаренко. А Спартаку подобное отрезвление только на пользу. Вот в следующих играх и надо доказывать, что не судья главный на поле.

      4
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > oyabun 5 марта, 23:21

      Он игру не смотрел, но послушал, что базарят на срач тв.

      1
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      Рейтинг: +758

      rac531 > NewLife 6 марта, 08:38

      За каждый опубликованный негатив в адрес "СПАРТАКА" Миллер выплачивает $100.
      Вот итальянская побирушка так на похлебку и зарабатывает)

      2
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 21:38

      Думаю петушиное издание опять что-то вырвало из контекста.
      Если "чистые" голы не засчитывают , то как выиграть ?
      Спартак выше этих трудностей, жизнь продолжается, идём дальше !

      3
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 5 марта, 21:35

      Урал не Торпедо...

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 21:29

      Вот поэтому Вы и бывший советник, так что продолжайте советовать, а кому нужно высказываться они скажут, до чего вы насоветовали

      2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > Suvorov51 5 марта, 23:22

      Спартак значительно улучшил игру без этого "советника"

      1
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      Рейтинг: -162

      diamondfan 5 марта, 21:21

      Федун и его компания как были ШЛЮХИ так и остались!

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      Рейтинг: +758

      rac531 > diamondfan 6 марта, 08:42

      А кто же тогда МИЛЛЕР, финансирующийлюбимую команду ГИТЛЕРА - ШАЛЬКЕ-04.
      Стоит призадуматься ЛЕНИНГРАДЦАМ, если они еще остались, за кого они болеют)
      Остальные жители могут жить спокойно, жевать кукурузу и радоваться успехам гитлеровских команд)

      0
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 5 марта, 21:13

      Это никак не оправдывает 100 % ошибку судьи и УКРАДЕННУЮ победу Спартака !!!

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > VVM1964 5 марта, 21:59

      Что то Вы не возмущались, когда неделю назад судья УКРАЛ победу у Локомотива в кубковой игре со Спартаком. Или там были совсем правильные ошибки судьи в пользу Спартака?

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > Cleaner 5 марта, 23:18

      какую он победу украл ? все эпизоды разобрали и они на итоговой счет не повлияли. Ну было 3-2 , ну или даже ничья. Ничто там не влияло на результат. А тут судья тупо отнял победу. с учетом того, что Спартак ничего не будет подавать. А комментарий итальянца -выпук в лужу, так как исходя из его логики Спартак должен побеждать , не взирая на не засчитанный гол. Тип если тебе голы не считают, каким образом тогда выигрываются матчи в целом?

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      Рейтинг: +511

      эд100 > Cleaner 6 марта, 02:42

      дегродант, ты счёт то помнишь с разницей в три мяча? даже убрав всё ошибочное и спорное, не прокатывает. пенёк твердолобый, сколько можно подскуливать?

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 5 марта, 21:09

      наверное тоже самое говорили и советники Милера когда не могли обыграть Урал, хотя там судья нормально судил

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