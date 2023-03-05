Бывший советник Федуна – о «Спартаке»: «Вы не должны винить арбитров, если не можете выиграть у «Урала»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на недовольство «Спартака» работой арбитров в матче с «Уралом».

Игру судил Виталий Мешков.

Он ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах, свистнув раньше времени.

«Если вы не можете выиграть дома у «Урала», вы не должны винить арбитров. «Спартак» должен быть выше этих эпизодов. Постоянные жалобы на судей не от должны быть у сильной команды. «Спартак» должен быть выше всех этих трудностей», – сказала Камоцци.

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