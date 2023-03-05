Соболев: «Ошибка Мешкова? Бывает. Я на поле ошибаюсь больше, чем он»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2). Он отменил гол москвичей во втором тайме.

— Как смотрите на судейство? Мешков авторитетный парень, 200 матчей.

— Ошибка. Бывает. Все люди ошибаются. Я тоже на поле ошибаюсь — больше, чем он. Пас неточный отдал — ошибка, а он неправильно свистнул — это уже роковая ошибка.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по работе Мешкова.

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