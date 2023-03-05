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    Какой вы футболист?

    Соболев: «Ошибка Мешкова? Бывает. Я на поле ошибаюсь больше, чем он»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о судействе Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2). Он отменил гол москвичей во втором тайме.

    — Как смотрите на судейство? Мешков авторитетный парень, 200 матчей.

    — Ошибка. Бывает. Все люди ошибаются. Я тоже на поле ошибаюсь — больше, чем он. Пас неточный отдал — ошибка, а он неправильно свистнул — это уже роковая ошибка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 13:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +339

      Romeo 123 5 марта, 15:19

      Надо было хрюкать когда срартак играл с локомотивом, судья помогал спартаку!

      6
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Romeo 123 5 марта, 15:25

      Хрюкать надо вовремя, а не так как ты !!!

      1
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 14:20

      Теперь трэш команда немытого РБ Спорта будет провоцировать каждого игрока КБ по одиночке. Литвинов и Соболев не купились.

      0
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 14:18

      "Это хуже преступления, это ошибка" Сказал Наполеону Талейран.

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 5 марта, 14:03

      Мешков не ошибся, он был за ранее настроен не дать выиграть Спартаку. 200 матчей это опытный свисток, и он знает и умеет сделать любой результат нужный заказчику, а кто заказчик все прекрасно понимают. В моменте с Игнатовым ( как бы рука и гол) и Соболевым (гол) он не ошибся, он предвидел голевую ситуацию и свистнул на опережения, а там был гол, не был гол - это уже не имеет ни какого значения, свисток прозвучал. Мешок регулярно убивает Спартак и не только его, а тех на кого был заказ. Он "судья" - КИЛЛЕР.

      2
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 5 марта, 14:03

      Соболев, по любому, хорошо сказал. Респект ему, однако.

      3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 5 марта, 13:34

      Да ты сплошная осечка природы!
      :)))

      2
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Питерский князь 5 марта, 14:04

      Так на тебе природа давно отдохнула.

      2
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > шахта Заполярная 5 марта, 17:46

      Зато над тобой потрудилась.
      Такого у.рода создала!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +764

      Болотоход 5 марта, 13:29

      Позор газпромовскому судейству!
      Это беспредел господа!!!!

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Болотоход 5 марта, 13:37

      Хвала газпромовскому судейству!
      СпартаГ на свисток!
      :)))

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 5 марта, 15:27

      А тебя на что ??? )))

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > VVM1964 5 марта, 17:48

      О, здорово.
      Вы там все вместе, с Соболевым победу празднуйте?
      :)))

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Питерский князь 5 марта, 19:45

      Ну сегодня нет праздника на нашей улице, но фортуна переменчива, а тут даже не фортуна виновата, а *удак со свистком !!! (((

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > VVM1964 6 марта, 11:00

      Когда играли с Зенитом и Локо, вы не кричали, что он чудак со свистком.
      Удобненько устроились.
      :)))

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