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    Какой вы футболист?

    «Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не будет писать официальную бумагу в ЭСК РФС на судью матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) Виталия Мешкова.

    • Во 2-м тайме Мешков отменил гол «Спартака».
    • Это был его 200-й матч в РПЛ.
    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

    «Почему не не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 18:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 4 марта, 19:46

      не ищите в этом админ ресурс газпрома.
      это ошибка судьи и всё, ну такой уровень судейства в рпл.

      со стороны зенита нет смысла платить судьям, у них и так состав с игроками по 40 лямов и зарплатами по 7 лямов.
      если спартак, цска, локо начнут наступать на пятки, газпром просто перекупит их же игроков или очередных "граждан рф" привезут с бразилии.

      я логически не вижу смысла лезть в эти дебри со взятками и коррупцией.
      особенно по течению этого сезона, где интриги 0.

      5
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > сутулая собака и лисы 4 марта, 19:54

      * с игрокОМ за 40 лямов.

      2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > сутулая собака и лисы 4 марта, 20:11

      Тебе, как и всем, должно быть ясно, что здесь нет каких-то взяток и финансового интереса, зато есть админ ресурс, который позволяет РФС творить произвол, и судьи прекрасно осознают, чьи интересы там защищают и что должны судить в пользу немытых, иначе не получат работы.

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      Рейтинг: +2403

      baden69 > NewLife 4 марта, 21:47

      То-то Иванова отстранили от работы... Он же так помог Зениту, когда защитал гол Спартака после приема дзюдо против защитника Локо, назначив пенальти после попадания мяча в руку, которая была опорной, но когда игрок катится вдоль ворот, она по инерции остается сзади... причем ее игрок не поднимает. И т.д.
      Как-то однобоко вы читаете правила...

      2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > baden69 4 марта, 23:48

      Вы вообще-то обратите внимание на то, что игра на кубок отличается от чемпионата, где все решает количество набранных очков, и такие судьи, как Мешков, почему-то не дают соперникам Зенита приближаться к "гегемону". Что касается игры с Локо, Вы намеренно или не намеренно заблуждаетесь:
      1) Тикнизян должен был получить предупреждение за блокировку соперника, который опережал его в борьбе за мяч, не важно был он стоя или на карачках. Игнатов не толкал и не блокировал его руками, а дотронулся до спины Тикнизяна, когда тот блокировал его и нарушил равновесие.
      2) Даже газпромовская ЭСК признада, что рука перестала быть опорной, когда игрок упал и просто стала увеличивать размер тела, изменяя траекторию движения мяча. Изучайте мат.часть.

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      Рейтинг: +17576

      NewLife > NewLife 5 марта, 00:15

      Зениту было безразлично, как сыграет Спартак с Локомотивом, потому что Зенит к этому моменту был вытолкнут Спартаком в кювет (на проселочный путь) и должен будет копошиться там, пока Спартак будет идти к финалу.

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      Рейтинг: +2403

      baden69 > NewLife 5 марта, 16:55

      Все уже привыкли, что все, что не в пользу Спартака является купленным Газпромом. Когда судья ошибается в пользу Спартака - это "великолепное судейство...", "умеют же судить...". Но как только судья ошибся, хотя частенько вообще не ошибся, а определил что бы то ни было не в пользу Спартака, то это заговор Газпрома.
      Не надо жить в параллельной реальности.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 4 марта, 19:25

      Да что там подавать, Мидвидь уже подал Мешку в мешке и помойка пошла в отрыв

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 19:13

      А что им жаловаться, если Мешок сначала ошибся в пользу Спартака, не показав красную карточку, вместо желтой их игроку на пенальти? Гыгыгы

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 22:12

      Если промолчал бы за умного сошел бы

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 4 марта, 19:11

      У самих рыло в пуху ?

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 19:11

      Смотрю сейчас матч премьер. Все в студии согласились с тем, что защитник Спартака должен быть удален в середине первого тайма!

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > Semenycch 4 марта, 20:34

      Правильно, Газпром ТВ смотри, там все так думают.

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 4 марта, 19:05

      А какое объяснение, судьи то? Чем он объяснил отмену гола (он ведь должен какой то „знак, жест " Показать) Слухи про заговор оказались не слухами.

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