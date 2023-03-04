«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не будет писать официальную бумагу в ЭСК РФС на судью матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) Виталия Мешкова.

Во 2-м тайме Мешков отменил гол «Спартака».

Это был его 200-й матч в РПЛ.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

«Почему не не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», – сказал Зеленов.

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