«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»

не ищите в этом админ ресурс газпрома.
это ошибка судьи и всё, ну такой уровень судейства в рпл.
со стороны зенита нет смысла платить судьям, у них и так состав с игроками по 40 лямов и зарплатами по 7 лямов.
если спартак, цска, локо начнут наступать на пятки, газпром просто перекупит их же игроков или очередных "граждан рф" привезут с бразилии.
я логически не вижу смысла лезть в эти дебри со взятками и коррупцией.
особенно по течению этого сезона, где интриги 0.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не будет писать официальную бумагу в ЭСК РФС на судью матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) Виталия Мешкова.
- Во 2-м тайме Мешков отменил гол «Спартака».
- Это был его 200-й матч в РПЛ.
- «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
«Почему не не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», – сказал Зеленов.
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