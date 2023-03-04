Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение судьи матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» Романа Галимова назначить штрафной в пользу петербуржцев на 11-й минуте. С него был открыт счет.

«Галимов не разобрался в эпизоде и назначил штрафной удар, с которого прям ударом команда «Зенит» забила гол.

Игрок «Зенита» сам напрыгнул на игрока «Пари НН». Я не вижу фола со стороны игрока «Пари НН».

Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

Галимов несколько лет не судил РПЛ.

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