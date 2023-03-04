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    Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решение судьи матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН» Романа Галимова назначить штрафной в пользу петербуржцев на 11-й минуте. С него был открыт счет.

    «Галимов не разобрался в эпизоде и назначил штрафной удар, с которого прям ударом команда «Зенит» забила гол.

    Игрок «Зенита» сам напрыгнул на игрока «Пари НН». Я не вижу фола со стороны игрока «Пари НН».

    Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

    • Галимов несколько лет не судил РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    04.03.2023 17:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 4 марта, 20:51

      Даже с таким соперником нужно болотным обязательно помочь. Позорище Российского футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 4 марта, 20:47

      Фуууу, позор педикулёзным!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:44

      В Газпреме все спокойно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 18:51

      О , заголосил заремовский выкормыш .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 4 марта, 18:03

      Сколько ряженых на стадионе болельщиков?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 17:35

      Федот, да не тот! Ржу не могу. Там даже соперники не спорили. А гол претендент на лучший гол тура. Красиво положил Малком. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 17:35

      Вот такие Федотовы, почему то назначаются в кубковые матчи, на игры СпартаГа.

      2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife > Питерский князь 4 марта, 17:52

      Это что ветка окуевших алкашей ?

      1
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