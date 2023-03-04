Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

– Мне жаль, что нам не удалось победить в первом домашнем матче после рестарта РПЛ.

Допустили две ошибки – пенальти и пропустили контратаку. Есть над чем подумать и в чем расти.

Но ребята с первой минуты контролировали игру. Иногда не хватало точности удара, передачи. Возможно, мы заслуживали победы больше, чем соперник.

Футбол, как и жизнь, дает и, как и жизнь, забирает. Мы должны верить и идти своим путем. Нам нужно много трудиться.

– Вы сказали про ошибку во втором голе. Почему поменяли хавбека Даниила Хлусевича? Когда он ушел, с его фланга пришел гол.

– Тут абсолютно разные вещи. В эпизоде с голом было не так важно, откуда шла передача. Забивавший был один во вратарской.

Что касается замены, это было обусловлено ходом игры. Мы владели мячом, доходили до штрафной соперника, а там не хватало подачи или обостряющего действия. Не удавалось заходить в штрафную, поэтому сделали замену.

«Спартак» дважды проигрывал по ходу матча.

Судья, вероятно, ошибся, отменив 3-й гол москвичей на 85-й минуте.

Сегодня «Зенит» может оторваться от спартаковцев на 8 очков.

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