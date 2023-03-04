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    Какой вы футболист?

    Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

    – Мне жаль, что нам не удалось победить в первом домашнем матче после рестарта РПЛ.

    Допустили две ошибки – пенальти и пропустили контратаку. Есть над чем подумать и в чем расти.

    Но ребята с первой минуты контролировали игру. Иногда не хватало точности удара, передачи. Возможно, мы заслуживали победы больше, чем соперник.

    Футбол, как и жизнь, дает и, как и жизнь, забирает. Мы должны верить и идти своим путем. Нам нужно много трудиться.

    – Вы сказали про ошибку во втором голе. Почему поменяли хавбека Даниила Хлусевича? Когда он ушел, с его фланга пришел гол.

    – Тут абсолютно разные вещи. В эпизоде с голом было не так важно, откуда шла передача. Забивавший был один во вратарской.

    Что касается замены, это было обусловлено ходом игры. Мы владели мячом, доходили до штрафной соперника, а там не хватало подачи или обостряющего действия. Не удавалось заходить в штрафную, поэтому сделали замену.

    • «Спартак» дважды проигрывал по ходу матча.
    • Судья, вероятно, ошибся, отменив 3-й гол москвичей на 85-й минуте.
    • Сегодня «Зенит» может оторваться от спартаковцев на 8 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 5 марта, 10:17

      Конечно для Спартака эта ничья равносильна поражению но два раза пришлось отыгрываться. Ошибки в обороне сказались на результате матча.

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:42

      Допустили две ошибки – пенальти и пропустили контратаку. Есть над чем подумать и в чем расти.Надо весь матч упираться а не второй тайм а пока думаешь чемпионат закончиться

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      Рейтинг: +360

      АлексМак 4 марта, 19:05

      ..не всё скоту масленица.

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 4 марта, 17:19

      Только отскок заслужил и то с закрытыми глазами

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > кaстрюлька 4 марта, 17:33

      Когда у человека вместо головы кастрюля ... Кастрюля тот же горшок - " Вот горшок пустой, он предмет простой" (((

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      Рейтинг: +18

      gerrra555 4 марта, 17:16

      Увы, но Спартак не наиграл на победу. Хотя движение команды очень понравилось. Какбы кто к Джикии не относился, без него в обороне дыра..

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > gerrra555 4 марта, 17:31

      Можно спорить наиграл или не наиграл, но украденный гол украл и победу у команды, а вот на счет Джикии согласен на все 100, добавлю, что травма Чернова образовала вторую дыру (((

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