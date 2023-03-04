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    Какой вы футболист?

    Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался давать оценку скандальному эпизоду с незасчитанным голом своей команды в ворота «Урала» в 18-м туре РПЛ.

    – У вас отобрали чистый гол, вы поняли почему?

    – Я тренер, у нас есть штаб, работаем и отвечаем за команду, стараемся, чтобы она играла лучше.

    Компетентные органы, отвечающие за судейство, проанализируют ситуацию и дадут комментарий.

    Наверное, они тоже допускают ошибки, хотят работать над этим.

    Я как тренер стараюсь заниматься тем, чем я должен – исправляться, становиться лучше, работать над ошибками.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Гол Соболева был отменен на 85-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 16:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 4 марта, 17:05

      Молодец гишпанец!Верно сказано.

      0
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 4 марта, 16:55

      А что толку говорить, да и ВСЕ ВСЁ видели !(((

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 4 марта, 16:49

      а толку что то говорит,да и на итальянском всё не выразишь,как на русском)))

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 4 марта, 16:46

      Достойный ответ.
      Молодец Абаскаль.

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