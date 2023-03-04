Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался давать оценку скандальному эпизоду с незасчитанным голом своей команды в ворота «Урала» в 18-м туре РПЛ.
– У вас отобрали чистый гол, вы поняли почему?
– Я тренер, у нас есть штаб, работаем и отвечаем за команду, стараемся, чтобы она играла лучше.
Компетентные органы, отвечающие за судейство, проанализируют ситуацию и дадут комментарий.
Наверное, они тоже допускают ошибки, хотят работать над этим.
Я как тренер стараюсь заниматься тем, чем я должен – исправляться, становиться лучше, работать над ошибками.
- Матч завершился ничьей 2:2.
- Гол Соболева был отменен на 85-й минуте.
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Источник: «Матч ТВ»