«Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Ростов: Сергей Песьяков – Максим Осипенко, Александр Сильянов, Евгений Чернов, Виктор Мелехин – Данил Глебов, Даниил Уткин, Александр Селява – Хорен Байрамян, Егор Голенков, Кирилл Щетинин.
- Урал: Илья Лантратов – Наир Тикнизян, Станислав Магкеев, Игорь Смольников, Херман Конти – Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук – Артем Дзюба, Сергей Пиняев, Максим Глушенков.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 39 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: две победы «Ростова», две ничьих, один раз выиграл «Локо».
В последний раз команды играли 24 июля 2022 года – ничья 2:2.
Коэффициенты:
- Победа «Ростова» – 2.33
- Ничья – 3.20
- Победа «Локомотива» – 3.40
Прогноз на матч: «Локомотив» не проиграет (Кф. 1.72)
Источник: «Бомбардир»