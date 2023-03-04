«Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 39 (3,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: две победы «Ростова», две ничьих, один раз выиграл «Локо».

В последний раз команды играли 24 июля 2022 года – ничья 2:2.

Коэффициенты:

Победа «Ростова» – 2.33

Ничья – 3.20

Победа «Локомотива» – 3.40

Прогноз на матч: «Локомотив» не проиграет (Кф. 1.72)

Где смотреть матч Ростов – Локомотив