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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»

    «Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 39 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: две победы «Ростова», две ничьих, один раз выиграл «Локо».

    В последний раз команды играли 24 июля 2022 года – ничья 2:2.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ростова» – 2.33
    • Ничья – 3.20
    • Победа «Локомотива» – 3.40

    Прогноз на матч: «Локомотив» не проиграет (Кф. 1.72)

    Где смотреть матч Ростов – Локомотив

    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 18:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 4 марта, 19:03

      Ростов не проиграет,- это точно, но выиграет ли,- это вопрос, на который даст сама игра обеих команд.

      0
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      Рейтинг: +555

      avera 4 марта, 16:22

      какой состав Урала?

      1
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