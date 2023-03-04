«Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 18-го тура РПЛ.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Ростов» занимает третье место в чемпионате, имея на счету 35 очков. У «Локомотива» 14-я строчка и 13 очков.

Пять последних очных матчей: две победы «Ростова», две ничьих, один раз выиграл «Локо».

В последний раз команды играли 24 июля 2022 года – ничья 2:2.

Игра состоится в субботу, 4 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:30 мск.

Букмекеры считают «Ростов» фаворитом матча и дают на их победу коэффициент 2.21. На ничью можно поставить за 3,54. На выигрыш москвичей – 3,52.

Прогноз на матч Ростов – Локомотив