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    Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ

    «Ростов» и «Локомотив» сыграют в матче 18-го тура РПЛ.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Ростов» занимает третье место в чемпионате, имея на счету 35 очков. У «Локомотива» 14-я строчка и 13 очков.

    Пять последних очных матчей: две победы «Ростова», две ничьих, один раз выиграл «Локо».

    В последний раз команды играли 24 июля 2022 года – ничья 2:2.

    • Игра состоится в субботу, 4 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:30 мск.

    Букмекеры считают «Ростов» фаворитом матча и дают на их победу коэффициент 2.21. На ничью можно поставить за 3,54. На выигрыш москвичей – 3,52.

    Прогноз на матч Ростов – Локомотив

    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 4 марта, 08:58

      Проводницам победы в честь 8 марта!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ 1 марта, 07:50

      Казаки! Вы же дома! Проводницу проводите!

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