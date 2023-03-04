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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании

    Экс-футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с арестом Дани Алвеса.

    «Алвеса арестовали за то, что к вип‑столику подошла незнакомка, при первом же случае села на коленки. Она сама пошла в туалет.

    Если девушка приезжает к тебе в три часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом?

    Через неделю она заявление пишет. Для меня это липа, вымогательство денег», – заявил Быстров.

    • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Игрок находится в тюрьме с января.
    • Он 4 раза менял показания.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 12:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 4 марта, 14:14

      Алвес отжог конечно. Поимел во все половые отверстия за 40 секунд (скорость кролика) и присел на 12 лет. Это еще суметь надо.

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      rtjj54u54qq 4 марта, 13:33

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 13:13

      я, конечно, далёк от этой темы. но, как по мне, алвес уже сам во всём признался, и баба, на этот раз, тут не при чём. она же даже сказала, что ей деньги не нужны, она хочет, чтобы он понёс наказание и отсидел.

      пс: быстров - наитупейшее, что было в нашем футболе. после мостового.

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 4 марта, 12:36

      Алвес поплатился за отсутствие мозга или жлобство, понятно что он мешок с баблом, для шлюх и их крыши, в Барселоне это полицейская крыша!

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      Рейтинг: +912

      Таврида 4 марта, 12:32

      "Если девушка приезжает к тебе в три часа ночи, она должна понимать, зачем это делается". А если так: "Если девушка приезжает к тебе в три часа ночи, ты должен понимать зачем она это делает".

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > Таврида 5 марта, 11:08

      на деньги развести.

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