«Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании

Экс-футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с арестом Дани Алвеса.

«Алвеса арестовали за то, что к вип‑столику подошла незнакомка, при первом же случае села на коленки. Она сама пошла в туалет.

Если девушка приезжает к тебе в три часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом?

Через неделю она заявление пишет. Для меня это липа, вымогательство денег», – заявил Быстров.

Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.

Игрок находится в тюрьме с января.

Он 4 раза менял показания.

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