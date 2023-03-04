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  • «Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании

«Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании

4 марта 2023, 12:13
5

Экс-футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с арестом Дани Алвеса.

«Алвеса арестовали за то, что к вип‑столику подошла незнакомка, при первом же случае села на коленки. Она сама пошла в туалет.

Если девушка приезжает к тебе в три часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом?

Через неделю она заявление пишет. Для меня это липа, вымогательство денег», – заявил Быстров.

  • Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Игрок находится в тюрьме с января.
  • Он 4 раза менял показания.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Быстров Владимир Алвес Дани
Комментарии (5)
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Таврида
1677922368
"Если девушка приезжает к тебе в три часа ночи, она должна понимать, зачем это делается". А если так: "Если девушка приезжает к тебе в три часа ночи, ты должен понимать зачем она это делает".
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Ziklop
1677922606
Алвес поплатился за отсутствие мозга или жлобство, понятно что он мешок с баблом, для шлюх и их крыши, в Барселоне это полицейская крыша!
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rtjj54u54qq
1677926010
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Красногорск_Фан
1677928444
Алвес отжог конечно. Поимел во все половые отверстия за 40 секунд (скорость кролика) и присел на 12 лет. Это еще суметь надо.
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