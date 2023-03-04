«Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании

Алвес отжог конечно. Поимел во все половые отверстия за 40 секунд (скорость кролика) и присел на 12 лет. Это еще суметь надо.
Экс-футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с арестом Дани Алвеса.
«Алвеса арестовали за то, что к вип‑столику подошла незнакомка, при первом же случае села на коленки. Она сама пошла в туалет.
Если девушка приезжает к тебе в три часа ночи, она должна понимать, зачем это делается, за автографом?
Через неделю она заявление пишет. Для меня это липа, вымогательство денег», – заявил Быстров.
- Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.
- Игрок находится в тюрьме с января.
- Он 4 раза менял показания.
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