«Спартак» и «Урал» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 14:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Максименко – Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Руслан Литвинов – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Даниил Хлусевич – Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Квинси Промес.
- Урал: Илья Помазун – Денис Кулаков, Эммерсон, Егор Филипенко, Мингиян Бевеев – Лазар Ранджелович, Фаниль Сунгатулин, Рай Влут, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев – Алексей Каштанов.
Судья: Виталий Мешков (Россия)
- Матчей в сезоне: 8
- Желтые карточки: 35 (4,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 24
«Спартак» победил «Урал» во всех пяти последних очных матчах.
Последняя встреча проходила 6 августа в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.
Коэффициенты:
- Победа «Спартака» – 1.60
- Ничья – 4.40
- Победа «Урала» – 5.40
Прогноз на матч: победа «Спартака»
Источник: «Бомбардир»