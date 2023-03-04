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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Урал»

    «Спартак» и «Урал» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Виталий Мешков (Россия)

    • Матчей в сезоне: 8
    • Желтые карточки: 35 (4,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 24

    «Спартак» победил «Урал» во всех пяти последних очных матчах.

    Последняя встреча проходила 6 августа в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.60
    • Ничья – 4.40
    • Победа «Урала» – 5.40

    Прогноз на матч: победа «Спартака»

    Где смотреть матч Спартак – Урал

    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 11:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 12:24

      По классу Урал конечно сильнее, а вот по судейству Спартаку нет равных. Сложно придётся Уралу против хряков во главе с судейским корпусом. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 11:52

      Прогноз - пару пенальтей в ворота Урала .

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      Рейтинг: +764

      Болотоход 4 марта, 11:39

      5-0! Что бы блеклоголубые потерялись!
      Удачи КБ.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 11:34

      поставил. ну гады, если не выиграете, 2 тыщи мне должны будете.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > fakeid 4 марта, 11:47

      На помойку поставил или на Нижний?

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > Suvorov51 4 марта, 12:09

      я на арсенал не ставил. на хряков поставил.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > fakeid 4 марта, 15:39

      Арсенал будет играть в Махачкале, вот можешь поставить, а Спартак сегодня получит ничью

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 01:59

      Урал выиграет, вариант - ничья. Но это худший исход для Урала!

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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 00:06

      Урал прибавил, но в этой тренировке все увидят кто первый финалист Кубка страны. Спартак Чемпион!!!

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