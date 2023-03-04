«Спартак» и «Урал» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 14:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Виталий Мешков (Россия)

Матчей в сезоне: 8

Желтые карточки: 35 (4,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 24

«Спартак» победил «Урал» во всех пяти последних очных матчах.

Последняя встреча проходила 6 августа в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.

Коэффициенты:

Победа «Спартака» – 1.60

Ничья – 4.40

Победа «Урала» – 5.40

Прогноз на матч: победа «Спартака»

Где смотреть матч Спартак – Урал