«Спартак» и «Урал» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Спартак» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 36 очков. «Урал» с 21 очком идет на десятой строчке.
«Спартак» победил «Урал» во всех пяти последних очных матчах.
Последняя встреча проходила 6 августа в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.
- Игра состоится в субботу, 4 марта.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 14:00 мск.
«Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,50. На ничью можно поставить за 4,90. На выигрыш гостей дают 6,00.
Источник: «Бомбардир»