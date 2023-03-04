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    Где смотреть матч «Спартак» – «Урал»: 18 тур РПЛ

    «Спартак» и «Урал» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Спартак» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 36 очков. «Урал» с 21 очком идет на десятой строчке.

    «Спартак» победил «Урал» во всех пяти последних очных матчах.

    Последняя встреча проходила 6 августа в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.

    • Игра состоится в субботу, 4 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 14:00 мск.

    «Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,50. На ничью можно поставить за 4,90. На выигрыш гостей дают 6,00.

    Прогноз на матч Спартак – Урал

    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 11:29
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