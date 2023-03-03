«Подобные вопросы решаются только хирургическим методом». Экс-тренер «Зенита» Сканавино – об уходе Дзюбы

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино высказался о форварде Артеме Дзюбе, который покинул петербургский клуб летом 2022 года.

«Артем объективно принес очень много пользы «Зениту» – и забитыми мячами, и голевыми передачами. С этим спорить бесполезно.

Но время неумолимо ко всем, и меня совершенно не удивляет то, что Дзюба прошлым летом покинул Петербург, к этому все шло.

Понимаете, есть категория футболистов, которая в силу своего характера не может справиться с переходом от роли главной звезды к статусу игрока ротации, подобное не раз видел и в Италии.

И это становится большой проблемой как для самого ветерана, так и для главного тренера и всего клуба. Как правило, подобные вопросы решаются только хирургическим методом, пусть звучит цинично, но это так.

Вот почему уход Дзюбы из «Зенита» видится мне логичным, а то, что у него не сложилось в Турции... Я уже как-то говорил, что не удивлен этому в силу ряда нюансов, о которых не стал бы распространяться.

При этом всегда взвешенно к нему относился и желаю Артему добра. Знаю, что форвард сейчас в «Локомотиве» и что уже дважды выходил на поле в Кубке России против «Спартака», – сказал Сканавино.

34-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 71 ассист в 249 матчах.

После ухода он отыграл несколько месяцев в турецком «Адана Демирспоре».

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?