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    Какой вы футболист?

    «Подобные вопросы решаются только хирургическим методом». Экс-тренер «Зенита» Сканавино – об уходе Дзюбы

    Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино высказался о форварде Артеме Дзюбе, который покинул петербургский клуб летом 2022 года.

    «Артем объективно принес очень много пользы «Зениту» – и забитыми мячами, и голевыми передачами. С этим спорить бесполезно.

    Но время неумолимо ко всем, и меня совершенно не удивляет то, что Дзюба прошлым летом покинул Петербург, к этому все шло.

    Понимаете, есть категория футболистов, которая в силу своего характера не может справиться с переходом от роли главной звезды к статусу игрока ротации, подобное не раз видел и в Италии.

    И это становится большой проблемой как для самого ветерана, так и для главного тренера и всего клуба. Как правило, подобные вопросы решаются только хирургическим методом, пусть звучит цинично, но это так.

    Вот почему уход Дзюбы из «Зенита» видится мне логичным, а то, что у него не сложилось в Турции... Я уже как-то говорил, что не удивлен этому в силу ряда нюансов, о которых не стал бы распространяться.

    При этом всегда взвешенно к нему относился и желаю Артему добра. Знаю, что форвард сейчас в «Локомотиве» и что уже дважды выходил на поле в Кубке России против «Спартака», – сказал Сканавино.

    • 34-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 71 ассист в 249 матчах.
    • После ухода он отыграл несколько месяцев в турецком «Адана Демирспоре».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2023 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 14:31

      Дзюбинатор накидал голов за Зенит очень не плохо. Всякому времени приходит конец. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить. Гыгыгы

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